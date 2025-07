Petróleo: cuando el precio no refleja el riesgo

¿Qué pasa cuando las amenazas pesan más que los barriles? Esa es la pregunta que hoy domina el mercado del crudo. Aunque el precio del Brent ronda los 69 dólares y el WTI se mantiene por debajo de los 68, lo que a simple vista no parece dramático, bajo la superficie se está gestando una tormenta geopolítica y macroeconómica que podría alterar profundamente las dinámicas del mercado en los próximos meses. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) acaba de recortar sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo a solo 700.000 barriles por día, el aumento más débil desde 2009, si se excluye el año de la pandemia. No se trata únicamente de factores estacionales o de un segundo trimestre flojo: la IEA identifica los aranceles impuestos por la administración Trump como un factor que ya está afectando la actividad económica global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Países clave como China, Japón, Corea del Sur, México e incluso Estados Unidos están consumiendo menos petróleo que hace un año, reflejando un freno económico que responde directamente a una guerra comercial aún no formalmente declarada, pero que ya deja huellas visibles en la demanda energética. Mientras tanto, la visión de la OPEP+ contrasta frontalmente con la de la IEA. El cartel espera un crecimiento de la demanda de 1,3 millones de barriles diarios y ha comenzado a revertir los recortes de producción implementados anteriormente para sostener los precios. Esto podría derivar en una sobreoferta global de más de 1,4 millones de barriles diarios hacia finales de año. En el corto plazo, este exceso puede ejercer presión bajista sobre los precios. Pero también genera una falsa sensación de abundancia, especialmente si se parte del supuesto de que la demanda continuará debilitándose de manera lineal. El mercado petrolero es, sin embargo, profundamente no lineal. Puede tolerar semanas de sobreoferta... hasta que un evento disruptivo (una sanción, un sabotaje, una huelga) cambia todo de forma repentina. Ese evento podría estar en proceso. Trump ha dado un plazo de 50 días a Rusia para aceptar un acuerdo de paz, bajo amenaza de sanciones más severas. Estas incluirían sanciones a los compradores de crudo ruso, lo cual no es menor considerando que Rusia sigue siendo el segundo mayor exportador mundial y que sus exportaciones marítimas de productos petrolíferos ya cayeron un 3,4% en junio. Aunque el mercado reaccionó inicialmente con subidas, luego corrigió. ¿La razón? El plazo de 50 días da margen para negociar, y los traders tienden a reaccionar solo ante lo inmediato. Pero este enfoque puede resultar peligroso. Porque si al término de ese plazo no hay acuerdo, las sanciones podrían entrar en vigor sin margen de maniobra, generando una disrupción abrupta en la oferta global. Una paradoja adicional surge con China, cuya economía aparenta debilidad, pero cuyas importaciones de crudo aumentaron un 7,4% interanual en junio, marcando su nivel más alto desde agosto de 2023. ¿Es señal de demanda resiliente? No necesariamente. Podría tratarse de stockpiling: compras anticipadas por temor a futuras interrupciones, más que de una economía fuerte. Conclusión: el precio no cuenta toda la historia. Hoy el crudo puede parecer tranquilo, incluso barato. Pero los fundamentos están lejos de ser estables. Tenemos una IEA bajista, una OPEP optimista, un Trump impredecible y un mundo energético cada vez más fragmentado. El verdadero riesgo no es si el Brent cae a 65 o sube a 75. El verdadero riesgo es asumir que mientras el gráfico esté plano, no pasa nada. Porque muchas veces, los precios tardan más que los hechos en reaccionar. Pero cuando lo hacen, lo hacen de golpe. Fuente: xStation5. ______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español. Alejandro ha trabajado como trader en distintas sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, incluidos alumnos de prestigiosas universidades europeas. __ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "