Plata y Oro en máximos: ¿Refugio o desconfianza? El mercado apuesta por los metales ante un dólar global en mínimos

El oro se sostiene sobre 5.000 , con señales de demanda vía ETF y compras de bancos centrales , además de soporte técnico por encima de medias móviles .

El rally de oro y plata combina caída del dólar , nerviosismo por credibilidad fiscal y monetaria y búsqueda de cobertura ante inflación inesperada y volatilidad geopolítica .

El rally de los metales preciosos en enero se explica por una mezcla poco habitual de macro y posicionamiento, oro y plata no solo reaccionan a la típica búsqueda de refugio, también están recogiendo una caída sostenida del dólar y un aumento del nerviosismo respecto a la credibilidad fiscal y monetaria de las economías desarrolladas. En el tramo más reciente el oro llegó a marcar un máximo intradía cerca de 5.110 dólares por onza y se mantiene sobre el umbral psicológico de 5.000, mientras la plata tuvo un salto intradía de +5% y alcanzó un récord por encima de 117 dólares antes de moderarse.

Performance Oro y plata YTD. Fuente: Koyfin.

El trasfondo macro ayuda a entender por qué el movimiento se aceleró, el índice dólar cayó alrededor de 2% en seis sesiones y el DXY se movió hacia 97, mínimos de más de cuatro meses, en paralelo el mercado empezó a hablar de una posible coordinación entre Estados Unidos y Japón para frenar la debilidad del yen, además se reactivaron temores por un eventual cierre parcial del gobierno en Washington y volvió el ruido sobre la independencia de la Reserva Federal justo antes de su primera decisión de política monetaria del año, en ese entorno el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento pierde peso y los flujos buscan cobertura ante escenarios de inflación inesperada, mayor volatilidad geopolítica y desconfianza en bonos soberanos.

Oro

En el caso del oro la narrativa central es que el mercado lo está tratando como póliza de confianza, no solo como cobertura puntual, y esa lectura aparece en cifras de demanda financiera y oficial. Por el lado de los vehículos listados, se reportó un aumento de más de 28 toneladas en las tenencias de ETF respaldados por oro en una semana reciente, el mayor incremento semanal desde septiembre, y eso ayuda a explicar por qué el avance se sostiene incluso cuando el mercado duda de que las tasas vayan a caer rápido.

Por el lado de bancos centrales, en el mercado circula una proyección de compras cercanas a 60 toneladas mensuales durante 2026, un ritmo que equivale a varios miles de millones de dólares al mes a precios actuales, además el banco central de Polonia aprobó planes para adquirir otras 150 toneladas, un volumen que por sí solo supera las reservas de oro de varias economías grandes de la región.

Flujos de ETF de oro por región. Fuente: World Gold Council.

Análisis técnico del oro

En el plano técnico el gráfico de corto plazo muestra un precio alrededor de 5.034 con la tendencia aún intacta por encima de la media de 50 periodos cerca de 4.781 y muy por encima de la media de 200 periodos alrededor de 4.479, aunque el RSI en torno a 68 ya sugiere extensión, por eso la perspectiva más razonable combina sesgo alcista de mediano plazo con pausas y tomas de ganancia si el dólar rebota o si la Fed sorprende con un tono menos flexible.

Fuente: xStation5.

Plata

La plata amplificó el movimiento del oro por una estructura de mercado más delgada y por su doble condición de activo financiero y metal industrial, y aquí también hay datos que muestran por qué los movimientos se vuelven más explosivos.

En términos de profundidad, se destacó que el valor aproximado de la plata almacenada en Londres ronda 65.000 millones de dólares, frente a un mercado de oro cercano a 1,3 billones de dólares, esa diferencia de tamaño ayuda a que pequeñas variaciones de flujo tengan un impacto desproporcionado en precio.

En disponibilidad física y “squeeze”, se mencionó que más de 100 millones de onzas fluyeron hacia ETF respaldados por plata física, drenando inventario disponible y elevando la sensibilidad del mercado, y en el segmento minorista aparecieron señales de tensión en primas, con compradores en Turquía dispuestos a pagar hasta unos 9 dólares/oz por encima del benchmark para conseguir barras pequeñas, un síntoma típico de escasez en formatos retail.

Incluso se llegó a observar que el precio en Shanghái se despegó del resto del mundo aun considerando un IVA de 13 por ciento para importadores, lo que sugiere demanda local muy intensa y problemas de arbitraje, todo esto en un metal donde la liquidez puede evaporarse rápido.

Análisis técnico de la plata

Técnicamente la plata sigue fuerte pero más exigida que el oro, cotiza cerca de 109 con RSI alrededor de 74, el primer soporte queda en 107 y después aparecen 100,7 y 95,7, niveles que además se acercan a la media de 50 periodos en torno a 95,7, si esa zona llegara a romperse el ajuste podría ser brusco porque el mercado viene de un tramo casi vertical, aun así mientras conserve 107 como piso es posible que intente otro ataque a 117, con el matiz de que el balance de riesgos depende mucho más del flujo táctico y del pulso de la demanda física que en el oro.

Fuente: xStation5.

Por qué la plata puede moverse más violenta que el oro

A diferencia del oro, el riesgo de que la plata haga movimientos de ida y vuelta mucho más agresivos aumenta porque la demanda que la empuja es más heterogénea y más sensible al precio. Por un lado está el componente de refugio y cobertura, que entra cuando el dólar cae y sube la incertidumbre política, por otro está el componente táctico de rotación desde el oro buscando mayor beta, y además está la demanda física en formatos pequeños que se agota rápido y genera cuellos de botella, todo esto ocurre en un mercado con menos inventarios disponibles y menor capacidad de arbitraje.

Al mismo tiempo la plata carga con un elemento industrial que puede actuar como sostén mientras la actividad global no se deteriore con fuerza, pero que también puede frenar el rally si los precios se vuelven demasiado prohibitivos para sectores que consumen grandes volúmenes, ya sea por sustitución de materiales o por ajustes de eficiencia. Por eso el rally actual no solo es una historia de confianza y dólar débil, también es una historia de microestructura, de disponibilidad física y de posicionamiento, lo que explica por qué el sesgo puede seguir siendo alcista, pero con más probabilidad de correcciones cortas y violentas que en el oro.

Balance de riesgos

El balance de riesgos para las próximas semanas depende de si el dólar continúa debilitándose y si la incertidumbre política en Estados Unidos sigue empujando el llamado trade de depreciación de monedas y bonos, si ese cóctel persiste el oro puede seguir sosteniendo el piso sobre 5.000 y la plata puede mantenerse volátil con sesgo alcista, aunque con un riesgo claro de correcciones rápidas por saturación técnica y por el aumento de posiciones congestionadas.

