PMI de servicios en Europa más alto de lo esperado

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios es un indicador económico que mide el nivel de actividad en el sector servicios de un país o región. En Europa, este índice se calcula mensualmente para la zona euro y para cada uno de sus principales países, proporcionando una visión general de la salud de este sector vital para la economía. En el mes de octubre, el PMI de Servicio en Europa ha dado la sorpresa, al superar las previsiones del mercado. En concreto, este indicador se ha situado en un 51,6, una cifra que supera en dos décimas la resultado del pasado mes de septiembre y que se desmarcar de los pronósticos, que esperaban una pequeña caídas, hasta un 51,2. En el caso del PMI compuesto de la eurozona según HCOB, este también supera las expectativas, al situarse en un 50,0, frente al 49,7 pronosticado. En el mes de septiembre, el indicador se situó en un 49,6, por lo que la cifra mejora en cuatro décimas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PMI de Servicios en Europa 08:00 AM, Alemania - Bienes duraderos para septiembre: Pedidos de fábrica alemanes: real 4,2 % intermensual; pronóstico 1,6 % intermensual; anterior -5,4 % intermensual; 09:15 AM, España - Datos del PMI para octubre: PMI de servicios de HCOB España: real 54,9; pronóstico 56,6; anterior 57,0; 09:45 AM, Italia - Datos del PMI para octubre: PMI de servicios de HCOB Italia: real 52,4; pronóstico 50,3; anterior 50,5;

PMI compuesto de HCOB Italia: real 51,0; anterior 49,7; 09:50 AM, Francia - Datos del PMI de octubre: PMI compuesto HCOB Francia: real 48,1; pronóstico 47,3; anterior 48,6;

PMI de servicios HCOB Francia: real 49,2; pronóstico 48,3; anterior 49,6; 09:55 AM, Alemania - Datos del PMI de octubre: PMI compuesto HCOB Alemania: real 48,6; pronóstico 48,4; anterior 47,5;

PMI de servicios HCOB Alemania: real 51,6; pronóstico 51,4; anterior 50,6; 10:00 AM, Zona del euro - Datos del PMI de octubre: PMI de servicios HCOB de la zona del euro: real 51,6; pronóstico 51,2; anterior 51,4;

PMI compuesto de la eurozona según HCOB: actual 50,0; pronóstico 49,7; anterior 49,6;

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "