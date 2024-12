PMI Manufacturero de México Mejora en Noviembre, Aunque Sigue en Contracción; Peso mexicano se aprecia frente al dólar

El PMI Manufacturero de México, medido por S&P Global, subió a 49.9 puntos en noviembre de 2024, desde los 48.4 puntos en octubre, marcando su mejor desempeño en cinco meses. Este avance sugiere que, aunque la actividad manufacturera aún se encuentra en contracción, esta es menos pronunciada. Principales indicadores del informe: Ventas y producción: Continuaron en declive, aunque a un ritmo más moderado.

Continuaron en declive, aunque a un ritmo más moderado. Actividad de compras: Registró un aumento, destacando un esfuerzo por fortalecer inventarios en medio de un entorno desafiante.

Registró un aumento, destacando un esfuerzo por fortalecer inventarios en medio de un entorno desafiante. Ventas internacionales: Sufrieron una caída notable debido a una menor demanda, especialmente desde Estados Unidos, principal socio comercial de México.

Sufrieron una caída notable debido a una menor demanda, especialmente desde Estados Unidos, principal socio comercial de México. Presiones de costos: Se intensificaron por la depreciación del peso mexicano, lo que provocó un alza significativa en los precios de los insumos.

Se intensificaron por la depreciación del peso mexicano, lo que provocó un alza significativa en los precios de los insumos. Precios finales: Los fabricantes incrementaron los precios de venta a su nivel más alto desde agosto de 2022, trasladando parte de los costos al consumidor.

Los fabricantes incrementaron los precios de venta a su nivel más alto desde agosto de 2022, trasladando parte de los costos al consumidor. Retrasos en entregas: Empeoraron, atribuibles a problemas logísticos en transporte y aduanas.

Empeoraron, atribuibles a problemas logísticos en transporte y aduanas. Empleo: Cayó por séptimo mes consecutivo, reflejando dificultades de flujo de efectivo y una limitada recepción de nuevos pedidos.

Confianza empresarial: Se debilitó debido a preocupaciones relacionadas con la competencia, la inseguridad y políticas proteccionistas. Reacción del mercado A pesar de que el PMI permanece por debajo del umbral de 50 puntos, lo que indica contracción, el dato es positivo en términos de mejora relativa. Esto se reflejó en el mercado cambiario, donde el peso mexicano mostró una apreciación del 0.20% frente al dólar tras la publicación de los datos, reflejando expectativas de estabilización en el sector manufacturero.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "