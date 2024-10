PMIs de Francia y Alemania 📌

Los 铆ndices PMI (Purchasing Managers' Index), tanto para el sector manufacturero como para el de servicios, son indicadores econ贸micos clave que ofrecen una visi贸n casi en tiempo real sobre la salud y las tendencias de la actividad econ贸mica de un pa铆s o regi贸n. 驴Qu茅 miden los PMI? Estos 铆ndices recopilan informaci贸n de empresas de diversos sectores y miden una amplia gama de variables, como: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nuevas 贸rdenes: 驴Est谩n aumentando o disminuyendo las solicitudes de productos o servicios?.

Producci贸n: 驴Se est谩 incrementando o reduciendo la producci贸n?.

Empleos: 驴Se est谩n contratando o despidiendo trabajadores?.

Tiempos de entrega de proveedores: 驴Est谩n los proveedores cumpliendo con los plazos de entrega?.

Existencias: 驴Est谩n aumentando o disminuyendo los inventarios?. 驴C贸mo se interpretan los PMI? Un PMI por encima de 50 indica expansi贸n: Significa que la actividad econ贸mica en ese sector est谩 creciendo en comparaci贸n con el mes anterior.

Un PMI por debajo de 50 se帽ala contracci贸n: Indica una disminuci贸n de la actividad econ贸mica.

Un PMI de 50 sugiere que la actividad se mantiene estable. 驴Qu茅 informaci贸n nos proporcionan los PMI? Tendencias econ贸micas a corto plazo: Los PMI son una de las primeras se帽ales sobre el estado de la econom铆a, ya que se publican antes de otros indicadores m谩s tradicionales como el PIB.

Ciclo econ贸mico: Ayudan a identificar si la econom铆a est谩 en fase de expansi贸n, contracci贸n o estancamiento.

Impacto de pol铆ticas econ贸micas: Permiten evaluar la efectividad de las medidas implementadas por los gobiernos y bancos centrales.

Riesgos para la econom铆a: Se帽alando cambios en la demanda, la producci贸n y el empleo, pueden anticipar posibles crisis o desaceleraciones econ贸micas.

Comparaci贸n sectorial: Al existir PMI para diferentes sectores, permiten identificar cu谩les est谩n creciendo y cu谩les est谩n sufriendo. En resumen, los informes PMI son una valiosa herramienta para comprender la din谩mica de la econom铆a y tomar decisiones informadas en diversos 谩mbitos. Al proporcionar una visi贸n casi en tiempo real de la actividad econ贸mica, ayudan a identificar tendencias, anticipar riesgos y evaluar el impacto de las pol铆ticas econ贸micas. 聽 09:15 -聽Francia聽- Informe聽PMI聽(mes de octubre): PMI de servicios de Francia : real 48,3. Pron贸stico 49,8. Anterior 49,6.

PMI compuesto de Francia : real 47,3. Pron贸stico 49,0. Anterior 48,6.

PMI manufacturero de Francia : real 44,5. Pron贸stico 44,9. Anterior 44,6. 09:30 - Alemania聽- Informe聽PMI聽(mes de octubre): PMI de servicios de Alemania : real 51,4. Pron贸stico 50,6. Anterior 50,6.

PMI compuesto de Alemania : real 48,4. Pron贸stico 47,6. Anterior 47,5.

PMI manufacturero de Alemania : real 42,6. Pron贸stico 40,7. Anterior 40,6. 聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "