¿Por qué cae el USD/JPY?

El yen japonés se fortalece después de que el miembro del Banco de Japón, Ryozo Himino, señalara que el banco está listo para aumentar aún más los tipos si la expansión económica se materializa. Himino señaló que la economía japonesa comenzó a moverse, y la política monetaria japonesa también debe reaccionar en consecuencia. Los beneficios corporativos récord y el aumento de los salarios en el país son presiones inflacionarias significativas. En general, Himino señaló que si las perspectivas de julio se materializan, el Banco de Japón tendrá que aumentar los tipos de interés, ya que muchas "tasas reales" son negativas por ahora. Kazuo Momma señaló también que "si el yen se debilita a 150 o 155, se adelantaría el momento de la subida de los tipos". Sin embargo, los banqueros japoneses probablemente esperarán hasta finales de año para conocer los informes sobre los precios de importación y el tipo de cambio USDJPY, así como el impacto de las subidas salariales y las negociaciones salariales del próximo año. Reacción del USD/JPY. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

