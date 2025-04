¿Por qué los accionistas de Meta no están prestando atención a la demanda de la FTC?

Las acciones de Meta caen en medio de la ola vendedora de hoy. Sin embargo, el mercado presta poca atención a la demanda presentada por la FTC contra la compañía, en la que se le acusa de monopolizar el segmento de redes sociales. ¿Por qué los inversores no consideran esto un riesgo? La demanda contra Meta no asusta a los inversores Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque las acciones de Meta han estado cayendo en los últimos días, esto está más correlacionado con el comportamiento general del mercado que con el temor específico a la demanda de la FTC. Esta demanda incluso podría llevar a Meta a verse obligada a vender Instagram, pero la compañía ha defendido su posición enérgicamente, y los expertos consideran que esa posibilidad es muy remota. Uno de los argumentos que ha utilizado Meta para defenderse es su capacidad de innovación dentro de Instagram. En este sentido, señala que un monopolio no innova porque no lo necesita, mientras que los desarrollos dentro de Instagram han sido numerosos. Además, la empresa ha destacado que el porcentaje del gasto en I+D respecto a las ventas es superior al del resto del sector, lo que no encaja con una acusación de monopolio. Por otro lado, otro dato relevante que presenta Meta es la migración de usuarios de TikTok en Estados Unidos hacia otras aplicaciones tras la prohibición temporal. Y aunque es cierto que Facebook y Meta fueron los más beneficiados, otras plataformas como YouTube también lograron capitalizar la situación. En última instancia, los accionistas de Meta pueden, en principio, sentirse tranquilos frente a la demanda. Sin embargo, deberían estar atentos a la competencia de TikTok y YouTube, ya que el uso creciente de estas aplicaciones frente a Instagram o Facebook podría erosionar los márgenes de Meta a largo plazo. Las acciones de Meta caen un 20 % en 2025. Source: xStation5 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "