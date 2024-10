Powell: La Fed no apresurará recortes

📊 Jerome Powell asegura que la Fed no tiene prisa para reducir las tasas de interés, provocando una caída en los principales índices bursátiles. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dejado en claro que el organismo no tiene prisa por reducir las tasas de interés de manera acelerada y que las decisiones se tomarán sobre la base de los datos económicos que vayan surgiendo. Aunque destacó que las condiciones del mercado laboral son sólidas y que la economía se encuentra equilibrada, Powell subrayó que la desinflación está en curso, con la inflación disminuyendo de manera generalizada. Asimismo, mencionó que tanto la Fed como sus colegas confían cada vez más en que la inflación se está acercando al objetivo del 2%. Sin embargo, advirtió que los riesgos son bilaterales y que las decisiones sobre las tasas se revisarán en cada reunión, sin ofrecer garantías claras sobre el momento de futuras reducciones en las tasas de interés. Esta postura más conservadora ha generado cierta incertidumbre en los mercados, provocando una caída en los principales índices bursátiles. Aunque Powell reafirmó su confianza en el progreso hacia una inflación controlada y un mercado laboral robusto, los inversores reaccionaron con cautela ante la falta de claridad sobre el ritmo de los ajustes futuros, lo que refuerza las preocupaciones sobre una recuperación económica más lenta de lo esperado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

