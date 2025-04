Prada adquiere Versace por USD 1.375 millones; acciones de Capri Holdings suben 5,3% 💡

Las acciones de Capri Holdings (CPRI.US) suben cerca de 5,5% en la apertura del pre-market, despu茅s de que Prada acordara adquirir Versace por USD 1.375 millones, equivalente al valor empresarial de la marca. Prada abre un nuevo cap铆tulo al fusionar dos de las casas de moda italianas m谩s importantes con el objetivo de competir con las casas francesas. Cabe recordar que Versace ha estado perdiendo dinero y enfrentando dificultades desde hace un tiempo. Recientemente, su exdirectora creativa Donatella Versace decidi贸 renunciar, lo que marca un gran cambio dentro de la compa帽铆a. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 鈥淣uestro objetivo es continuar con el legado de Versace, celebrando y reinterpretando su est茅tica audaz y atemporal,鈥

declar贸 el CEO de Prada, Patrizio Bertelli. El precio que Prada acord贸 pagar por Versace representa un gran descuento frente a los aproximadamente USD 2.150 millones (incluyendo deuda) que Capri pag贸 por Versace en 2018. Las acciones de la empresa han estado en una tendencia bajista a largo plazo. Sin embargo, hoy ganan hasta un 5,5% antes de la apertura.聽Fuente: xStation

