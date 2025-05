Premercado bajista en Europa

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses ceden entre un 0,2% y un 0,3%, mientras que los futuros de referencia europeos apuntan a una apertura del mercado ligeramente a la baja en todo el continente. El calendario macroeconómico de hoy se centra en los datos de inflación del IPC del Reino Unido y en los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal y el BCE. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados El dólar estadounidense está experimentando otra sesión débil, con el par EUR/USD superando el 1,133 tras un impulso del 0,4%. Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha vuelto a superar el 4,5%, pero esto no ha fortalecido al dólar. El Bitcoin ha subido más del 1%, acercándose a sus máximos históricos y cotizando en torno a los 108.000 dólares.

Ethereum ha subido un 3,3% y Uniswap ha subido más del 7%. Según el informe del API, los inventarios de crudo de EE. UU. aumentaron inesperadamente en casi 2,5 millones de barriles, frente a una disminución prevista de 1,8 millones, tras un fuerte aumento previo de casi 4,29 millones. Los precios del petróleo suben más de un 1% hoy mientras que el gas natural retrocede un 1,5%, corrigiendo parte del repunte del 10% de ayer. En el mercado de metales preciosos la confianza muestra síntomas mixtos, con el oro subiendo un 0,3%, cotizando por encima de los 3.300 dólares por onza, mientras que el platino baja casi un 1,5% tras el repunte de ayer.

Entre las materias primas agrícolas, la volatilidad es limitada, pero predominan las subidas.

