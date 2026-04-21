Premercado: Mercado sube ante la esperanza de una desescalada entre EE.UU. e Irán

Las acciones cotizaron de forma mixta ayer lunes, mientras las renovadas tensiones geopolíticas presionaban el sentimiento del mercado tras el reiterado cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. La medida impulsó al alza los precios del petróleo en la reapertura, al tiempo que los futuros de acciones y del Tesoro registraron ventas, aunque estos movimientos se moderaron durante la sesión. El crudo finalmente se estabilizó con firmes ganancias, si bien por debajo de los picos alcanzados durante la noche. El foco del mercado permanece en el panorama de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, con informes contradictorios sobre su calendario y los participantes involucrados.

En el plano diplomático, se espera que el vicepresidente estadounidense Vance viaje el martes para participar en las negociaciones, mientras que el presidente Trump ha afirmado que el acuerdo será sustancialmente mejor que el JCPOA. Funcionarios iraníes señalaron al Washington Post que las líneas generales del pacto están prácticamente acordadas, y fuentes pakistaníes anticipan que podría cerrarse para el miércoles. Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron mixtas, con cierto optimismo derivado de estas actualizaciones, aunque los informes que sugieren una posible ausencia iraní limitaron movimientos más significativos. El dólar registró ligeras ganancias de cara a la audiencia del nominado a la presidencia de la Fed, Warsh, prevista para hoy; los cruces de divisas se mantienen en rango, con el NZD liderando tras la publicación del IPC.

En la sesión de hoy, los inversores estarán atentos a los datos de ventas minoristas de marzo en EE. UU. y a las ventas pendientes de viviendas, así como a los resultados empresariales de UnitedHealth, GE Aerospace y United Airlines. La evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán seguirá siendo el principal catalizador para el sentimiento del mercado a lo largo de la jornada.

Noticias Clave

Geopolítica: Trump afirmó que el bloqueo a Irán se mantendrá hasta cerrar un acuerdo que será “mucho mejor” que el JCPOA, mientras Vance viajaría el martes a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones prevista el miércoles en Islamabad. La situación permanece inestable: la Casa Blanca asegura estar cerca de un pacto, pero Irán condiciona su participación al levantamiento del bloqueo naval y condena la incautación del carguero Touska, con informes contradictorios sobre si finalmente enviará delegación.

Aranceles: El USTR Greer se reunió con la presidenta mexicana Sheinbaum y confirmó que EE. UU. y México iniciarán la revisión del USMCA la semana del 25 de mayo en Ciudad de México, en un encuentro calificado como productivo por el Ministerio de Economía mexicano.

EE. UU.: El nominado a la presidencia de la Fed, Warsh, defenderá hoy ante el Senado la independencia de la política monetaria, señalando que no la considera particularmente amenazada por las opiniones de cargos electos sobre los tipos de interés, y subrayará la importancia de que la Fed se mantenga dentro de su ámbito de autoridad.

Divisas: El dólar registró ligeras ganancias en una sesión de movimientos limitados por la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán. El EUR/USD recuperó pérdidas iniciales tras el PPI alemán y comentarios de Lagarde; el GBP/USD se mantuvo contenido a la espera de datos de empleo británicos; y el USD/JPY volvió a probar el nivel de 159,00.

Bonos: Los futuros del UST a 10 años se mantuvieron en rango tras la estabilización bajista previa vinculada al petróleo. Los bund repuntaron con resistencia en 126,00 de cara al ZEW y la oferta alemana, mientras los JGB se sostuvieron ante expectativas de que el BoJ no suba tipos este mes.

Europa: El ZEW de la eurozona cayó a -20,4 (esp. -3,6) y el alemán a -17,2 (esp. -5), ambos muy por debajo de lo previsto, reflejando un fuerte deterioro del sentimiento económico. En Reino Unido, la tasa de desempleo sorprendió a la baja en 4,9% (esp. 5,2%), aunque el cambio de empleo se moderó a 25.000 desde 84.000.

Japón: El Nikkei 225 superó el nivel de 59.000 impulsado por la fortaleza tecnológica y las expectativas de que el BoJ mantenga los tipos sin cambios en la reunión de la próxima semana.

China: Los índices cerraron contenidos ante resultados empresariales dispares y un desempeño desigual en el sector tecnológico, sin reacción significativa al compromiso de la NDRC de apoyar la demanda interna y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro.

Nueva Zelanda: El IPC del primer trimestre sorprendió al alza con un 0,9% trimestral (esp. 0,8%) y 3,1% interanual (esp. 2,9%), mientras el índice sectorial del RBNZ se moderó ligeramente a 2,7%.

Petróleo: Los futuros del crudo cedieron levemente ante cierto optimismo sobre las conversaciones entre EE. UU. e Irán antes de la expiración del alto el fuego, aunque la caída fue limitada por los titulares contradictorios. La Casa Blanca publicó un memorando sobre cadenas de suministro de carbón, Trump firmó una resolución sobre producción nacional de petróleo, y se anticipa la reanudación de los flujos de Druzhba a Ucrania el martes.

Metales: El oro spot retrocedió ligeramente cerca de los 4.800 USD/onza tras las ganancias previas, en una sesión marcada por la persistente incertidumbre geopolítica, mientras los futuros del cobre cedieron en medio de un apetito de riesgo mixto.

Acciones: Tim Cook cederá la dirección de Apple al jefe de hardware John Ternus a finales de año, cerrando una etapa de 15 años que llevó a la compañía a una valoración de 4 billones de dólares. Amazon invertirá 5.000 millones adicionales en Anthropic, con potencial de hasta 20.000 millones más, reforzando su posición en la carrera de IA. UnitedHealth superó expectativas en el primer trimestre con un BPA ajustado de 7,23 USD y elevó su guía anual en 50 céntimos por acción, con costes médicos mejores de lo previsto.​​

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Análisis US100

La estructura del precio mantiene un sesgo alcista, luego de que en la jornada anterior se pusiera en duda la continuidad sobre su media móvil de largo plazo. Actualmente, se observa un desarrollo técnico en la parte superior de un triángulo simétrico, lo que sugiere una posible continuación de la tendencia previa. En este contexto, el precio comienza a aproximarse a su próxima zona de resistencia, ubicada en torno a los 27.019 puntos, nivel que coincide con la extensión del 123,6% de Fibonacci.

Por otro lado, el soporte clave dentro de esta estructura corresponde a la zona de los 26.710 puntos, nivel que actúa como pivote tras la ruptura reciente. Mientras el precio se mantenga sobre este umbral, el escenario base continúa favoreciendo la continuidad alcista. Sin embargo, una eventual pérdida de este soporte podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor magnitud, con proyección hacia el área de los 26.523 puntos, correspondiente al soporte asociado al ajuste generado en la apertura del domingo.

🔹 Punto Clave: 26.710

🔺 Escenario Alcista: 27.019

🔻 Escenario Bajista: 26.523





Gráfico del Día

El petróleo mantiene una estructura de consolidación tras la reciente ruptura de su canal bajista, logrando estabilizarse por sobre este nivel técnico. Este comportamiento sugiere un posible cambio en la dinámica del precio, donde la zona en torno a los 78,94 se configura como el principal punto de giro de la estructura actual. Mientras el precio se mantenga sobre este nivel, se refuerza la probabilidad de un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una resistencia relevante proyectada en la región de los 102,6. Adicionalmente, el indicador MACD presenta una divergencia alcista, lo que respalda el sesgo de recuperación en el corto y mediano plazo.

No obstante, es importante considerar el escenario alternativo. Una eventual pérdida del soporte mencionado podría reactivar la presión bajista, invalidando la estructura de recuperación observada. En este caso, el precio podría dirigirse hacia su siguiente nivel pivote significativo, ubicado en torno a los 64,4, zona que actuaría como soporte clave dentro de una posible extensión del movimiento descendente.

🔹 Punto Clave: 86,56

🔺 Escenario Alcista: 102,6

🔻 Escenario Bajista: 76,6