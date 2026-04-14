Premercado: Nasdaq 100 apunta a su mayor racha ganadora desde 2021

Los futuros de acciones cotizan estables tras una sesión que comenzó con tono negativo ante la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, lo que inicialmente presionó a la baja los futuros bursátiles, hundió los precios del petróleo y generó tensión en los bonos del Tesoro. No obstante, el sentimiento del mercado mejoró progresivamente a medida que surgieron informes sobre la continuidad de las conversaciones y avances en las negociaciones, lo que también permitió a los metales recuperar las pérdidas registradas en los primeros compases de la jornada.

En el plano geopolítico, tanto CNN como AP reportaron que Estados Unidos contempla una segunda ronda de negociaciones presenciales con Irán, que podría celebrarse el jueves. El vicepresidente Vance reconoció avances en las conversaciones y señaló que Irán se movió en la dirección estadounidense, aunque no lo suficiente. Funcionarios de alto rango citados por Axios confirmaron un “compromiso continuo” entre ambas partes y progresos en el intento de alcanzar un acuerdo. Por su parte, un portavoz del IRGC advirtió que, de continuar el conflicto, revelarán capacidades militares desconocidas por el adversario, según SNN.

De cara a la sesión, los inversores centrarán su atención en el índice de optimismo empresarial de la NFIB de marzo, el informe de empleo ADP semanal y los datos de precios al productor (PPI) de marzo. En el frente corporativo, se esperan los resultados trimestrales de JPMorgan Chase, BlackRock, Citigroup, Johnson & Johnson, Wells Fargo, BMW y Kering.​​​​​​​​​

Geopolítica: Las conversaciones entre EE. UU. e Irán continúan tras el fracaso inicial en Islamabad, donde las partes estuvieron “muy cerca” de un acuerdo, alcanzando un 80% de consenso según Reuters. El principal punto conflictivo es el programa nuclear: EE. UU. propuso una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de uranio y la retirada del uranio altamente enriquecido, mientras Irán ofreció un periodo inferior a 10 años y un “proceso monitorizado de reducción de mezcla”. Trump aseguró que la otra parte quiere un acuerdo “con desesperación” y que sin renuncia nuclear no habrá pacto. Funcionarios de ambas partes discuten una segunda ronda presencial, posiblemente el jueves en Islamabad, antes de que expire el alto el fuego la próxima semana. En paralelo, 34 barcos transitaron el Estrecho de Ormuz el domingo, la cifra más alta desde el inicio del bloqueo.

Aranceles: La UE alcanzó un acuerdo provisional para limitar las importaciones de acero. La Cámara de Comercio de la UE en China advirtió que las empresas europeas siguen afectadas por los controles de exportación de tierras raras chinos. El presidente Xi instó a reforzar la cooperación con España y defender el multilateralismo.

EE.UU: Miran (votante, disidente dovish) espera que la inflación se acerque al objetivo en un año y considera prudente mirar más allá del choque petrolero actual. Goolsbee (votante 2027) advirtió que si el petróleo se mantuviera en 90 USD/barril de forma sostenida, el efecto se trasladaría a otros precios, aunque los futuros sugieren que será un episodio temporal. Los datos de inflación mayorista en EE. UU. más moderados de lo esperado, con un IPP anual de 4% y un IPP subyacente de 3,8%, mientras que las cifras mensuales también sorprendieron a la baja.

Divisas: El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios tras debilitarse en la sesión anterior por el optimismo en las negociaciones con Irán. El EUR/USD se sostuvo por encima de 1,1700, el GBP/USD mantuvo el nivel de 1,3500 con escasa reacción a los comentarios del gobernador del BoE Bailey sobre vulnerabilidades en la estabilidad financiera, y el USD/JPY se movió hacia 159,00, favorecido por la caída del petróleo que apoyó al yen.

Bonos: Los futuros de UST a 10 años extendieron ligeramente la recuperación de ayer, respaldados por los esfuerzos diplomáticos en curso. Los Bunds volvieron al nivel de 125,00 con potencial al alza limitado ante la oferta de 5.000M€ en Bobls hoy y 3.000M€ en Bunds mañana. Los JGB a 10 años se sumaron a la recuperación global, con impulso adicional tras una subasta de JGB a 20 años que registró la mayor relación puja/cobertura desde 2019.

Japón: El JP225 subió hasta situarse justo por debajo de 58.000, liderado por el sector tecnológico con SoftBank, Advantest, NEC Corp y Renesas entre los mayores avances de la sesión.

China: Los índices registraron avances limitados ante datos comerciales mixtos de marzo. Las exportaciones decepcionaron con un crecimiento del 2,5% interanual frente al 8,3% esperado, mientras las importaciones se dispararon un 27,8% frente al 11,1% previsto. La balanza comercial se desplomó a 51.100M$ frente a los 112.000M$ estimados. El viceministro de Aduanas señaló una situación internacional turbulenta con conflictos geopolíticos en aumento.

Petróleo: Los futuros del crudo retrocedieron desde los máximos de inicio de semana, presionados por el optimismo en las negociaciones con Irán. El secretario de Energía Wright anticipó subidas de precios en las próximas semanas hasta que se reanude el tráfico por el Estrecho de Ormuz, y destacó que la producción venezolana ha aumentado un 25% en tres meses hasta superar 1,2M de barriles diarios. Chevron alcanzó un acuerdo con PDVSA para incrementar la producción conjunta. El jefe de la AIE, Birol, indicó que están preparados para liberar reservas si fuera necesario, y señaló que más de 80 instalaciones petroleras resultaron dañadas por el conflicto.

Metales: El oro spot extendió su recuperación, beneficiado por la pérdida de impulso del dólar. Los futuros del cobre se mantuvieron a flote por el optimismo negociador, aunque con ganancias limitadas por los débiles datos comerciales chinos. Se reportó que China relajará restricciones sobre ciertas cargas de mineral de hierro de BHP.

Acciones: El CEO de United Airlines planteó una posible colaboración con American Airlines, que subió más de un 4% en el premercado. BP destacó un rendimiento excepcional en el comercio de petróleo durante el primer trimestre gracias al aumento de precios por el conflicto con Irán. LVMH reportó una caída de ventas en su división principal a principios de año, afectada por la reducción de compras de lujo en centros comerciales de Oriente Medio.

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Análisis US100

El precio se ha consolidado por encima de los 25.400 puntos, manteniendo una estructura alcista vigente. No obstante, la divergencia en el indicador MACD y la amplia separación frente a su media móvil de largo plazo podrían estar reflejando cierto agotamiento en la tendencia. Aun así, mientras el precio se sostenga sobre este nivel, el sesgo continúa siendo favorable para nuevas extensiones al alza.

Bajo este escenario, el movimiento podría extenderse hacia la zona de los 25.962 puntos, nivel asociado a la extensión del 61,8% de Fibonacci del impulso previo. En cambio, una pérdida de los 25.400 puntos abriría la puerta a una corrección de mayor amplitud, con posibilidad de que el precio busque un apoyo técnico relevante en torno a los 24.900 puntos.

🔹 Punto Clave: 25.400

🔺 Escenario Alcista: 25.962

🔻 Escenario Bajista: 24.900

Gráfico del Día

Los metales preciosos continúan oscilando en un entorno de incertidumbre marcado por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Aunque el alto el fuego se mantiene, persisten las dudas por la falta de claridad en los puntos de acuerdo, lo que ha llevado al precio a desarrollar una estructura correctiva. Actualmente, la cotización se mantiene por debajo de la zona del 61,8% de retroceso de Fibonacci, ubicada en torno a los 4.795 puntos, un nivel técnico de especial relevancia.

Si el precio logra consolidarse por debajo de esta región, podría extender la presión bajista hacia el soporte principal situado en los 4.675 puntos. En cambio, una ruptura sostenida por encima de este nivel abriría la puerta a una continuación del movimiento correctivo, con resistencia en la zona de los 4.964 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.795

🔺 Escenario Alcista: 4.964

🔻 Escenario Bajista: 4.675