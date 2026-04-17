Premercado: Rally bursátil se extiende mientras el petróleo cae bajo los 90 dólares

Los mercados de futuros operan al alza en un contexto de caída del petróleo. En la sesión previa, las acciones alcanzaron niveles récord, con el Nasdaq liderando moderadamente las ganancias. La mayoría de los sectores cerraron en positivo, encabezados por energía, inmobiliario y tecnología, mientras que sanidad, industria y consumo discrecional mostraron un desempeño más débil. Las acciones energéticas acompañaron el repunte del crudo, cuyos precios subieron pese al optimismo en torno a una resolución del conflicto, aunque la restricción persistente en el estrecho de Ormuz sugiere que los mercados necesitarán avances concretos más allá de simples altos el fuego.

En el frente diplomático, el presidente Trump señaló progresos significativos con Irán, indicando que Teherán muestra una disposición sin precedentes a negociar, y cuestionó la necesidad de extender el alto el fuego. Paralelamente, tras conversaciones con el presidente libanés Aoun y el primer ministro israelí Netanyahu, se anunció un alto el fuego formal de 10 días en Líbano, efectivo desde las 17:00 EDT del jueves. No obstante, un responsable de seguridad israelí aclaró que no hay planes de retirar tropas del sur del Líbano durante ese período.

Por otro lado, persisten las tensiones en el Mar Rojo. Según fuentes citadas por Al-Mayadeen, un comandante de la resistencia emitió una advertencia indicando que, a partir del viernes a las 10:00 BST, la navegación por el estrecho de Bab al-Mandab requerirá máxima vigilancia, lo que mantiene elevado el riesgo geopolítico en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.​​

Geopolítica: Trump señaló grandes avances con Irán, afirmando que Teherán aceptó renunciar a armas nucleares y entregar uranio enriquecido, con una posible reunión durante el fin de semana, aunque advirtió que los combates se reanudarán si no hay acuerdo. Paralelamente, se activó un alto el fuego de 10 días en Líbano tras conversaciones con Aoun y Netanyahu, aunque Israel dejó claro que no retirará tropas del sur del Líbano y mantendrá una extensa zona de seguridad hasta la frontera siria. EE.UU. participará activamente en los esfuerzos para desarmar a Hezbolá. El senador Graham se mostró confiado en que el alto el fuego con Irán no se prorrogará más allá de la próxima semana.

Aranceles: El USTR Greer indicó que continúan las conversaciones sobre reglas de origen de la USMCA, incluyendo acero, con reuniones previstas en México la próxima semana. También se preparan textos para un acuerdo plurilateral sobre minerales críticos con precio mínimo propuesto. Por separado, Canadá mantuvo conversaciones con fabricantes chinos de vehículos eléctricos como BYD y Xpeng.

Divisas: El Dólar index se mantuvo estable junto con la recuperación del petróleo. El EUR/USD se contuvo sin reacción significativa a las actas del BCE. La libra careció de rumbo ante presiones políticas sobre Starmer por el escándalo Mandelson. El USD/JPY amplió avances por encima de 159,00, apoyado por la desaparición de apuestas de subida de tipos del BoJ en abril, con Ueda reiterando condiciones monetarias acomodaticias.

Bonos: Los futuros UST a 10 años cayeron ligeramente tras el repunte de rendimientos paralelo al petróleo, con el Estrecho de Ormuz aún bloqueado y amenazas sobre Bab al-Mandab. Los bunds bajaron tras retórica del BCE, y los JGB oscilaron en torno a 130,00 sin catalizadores claros.

Japón: El Nikkei 225 retrocedió desde máximos históricos cerca de 59.000, con debilidad en mineros y semiconductores. Ueda destacó que la inflación por shock de oferta es más difícil de gestionar y que el alza del petróleo presiona la inflación pero pesa sobre la economía japonesa.

Europa: La balanza comercial de febrero superó expectativas en 11.500M frente a los 11.100M esperados, y la cuenta corriente mejoró significativamente a 21.090M desde los 13.000M previos.

Petróleo: Los futuros del crudo retrocedieron tras los avances previos, con el Estrecho de Ormuz aún restringido y advertencias sobre Bab al-Mandab. El alto el fuego en Líbano tuvo poco impacto al estar descontado. La AIE advirtió de aumentos significativos de precios si la ruta sigue cerrada y evalúa liberar reservas. Petroleras estadounidenses pidieron a Trump no permitir que Irán imponga peajes en Ormuz.

Metales: El oro cotizó indeciso tras perder los 4.800 USD/onza. El cobre se mostró apagado por demanda débil en Asia-Pacífico.

Acciones: Netflix cayó en afterhours tras una previsión del segundo trimestre por debajo de expectativas, con BPA de 0,78 USD e ingresos de 12.570M. Además, el cofundador Reed Hastings dimitió del consejo tras 29 años.​​

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Análisis US100

El precio mantiene una estructura alcista, aunque comienza a evidenciar señales de debilitamiento en su impulso. En particular, se observa una aproximación a la media móvil, lo que sugiere una posible desaceleración en la tendencia. A su vez, el indicador MACD continúa mostrando una divergencia bajista, reforzando la idea de una pérdida de fuerza en el movimiento actual. Pese a ello, el precio aún se mantiene por debajo de la resistencia clave ubicada en torno a los 26.616 puntos, nivel que continúa siendo la principal referencia en el corto plazo.

En caso de que el precio logre superar dicha resistencia, se podría proyectar una extensión del movimiento alcista hacia la siguiente zona de resistencia en torno a los 27.019 puntos, correspondiente a la extensión de Fibonacci del 123,6%. No obstante, la formación de una estructura de giro podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor magnitud, donde el primer nivel de soporte se ubica en torno a los 26.275 puntos, seguido de un segundo soporte relevante en los 26.018 puntos.

🔹 Punto Clave: 26.616

🔺 Escenario Alcista: 27.019

🔻 Escenario Bajista: 26.275

Gráfico del día

El Oro se ha mantenido dentro de una estructura correctiva, consolidándose por debajo de sus medias móviles de largo plazo, lo que refleja una debilidad en su tendencia actual. No obstante, en el corto plazo se observa la formación de una cuña , lo que introduce un componente de posible definición direccional. En este contexto, la resistencia clave se sitúa en torno a los 4.856, nivel que continúa siendo la principal referencia mientras el precio se mantenga por debajo de él.

Bajo este escenario, y mientras no se supere dicha resistencia, el precio podría continuar desarrollando la estructura correctiva en dirección a su soporte ubicado en torno a los 4.698. Sin embargo, una ruptura alcista por sobre los 4.856 podría habilitar una extensión del movimiento correctivo de mayor grado, hacia la siguiente resistencia relevante en torno a los 4.964, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 76,4%.

🔹 Punto Clave: 4.856

🔺 Escenario Alcista: 4.964

🔻 Escenario Bajista: 4.698