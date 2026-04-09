Premercado: ¿Se Rompe el Alto el Fuego?

Los mercados de acciones y metales retroceden hoy mientras el petróleo repunta, en medio de una creciente incertidumbre sobre la continuidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. En la jornada anterior, los precios del crudo se habían desplomado tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas y la reapertura del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, lo que alivió temporalmente las preocupaciones sobre el suministro. Esa fuerte caída del petróleo generó una reacción generalizada: las acciones subieron, la curva del Tesoro se empinó, los rendimientos iniciales cayeron y las expectativas de inflación se relajaron, reduciendo las apuestas sobre nuevas subidas de tipos por parte de la Fed.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas se han intensificado rápidamente. El presidente Trump amenazó con una escalada militar masiva si Irán no cumple los términos del acuerdo, que incluyen la renuncia al desarrollo de armas nucleares y la garantía de libre tránsito por el Estrecho de Ormuz. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, denunció la violación de tres cláusulas del plan de diez puntos, calificando de irrazonable cualquier negociación bilateral en estas condiciones. Además, el IRGC informó que el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz se ralentizó bruscamente hasta detenerse, tras lo que describió como una violación israelí del alto el fuego en Líbano. Las actas de la Fed añadieron presión al señalar que precios del petróleo persistentemente elevados podrían mantener la inflación alta y justificar nuevas subidas de tipos.

En la sesión de hoy, los inversores estarán atentos al desarrollo del conflicto y a los datos económicos de Estados Unidos, entre ellos las solicitudes iniciales de desempleo, el dato final del PCE de febrero y la lectura final del PIB del cuarto trimestre.​​

Noticias Clave

Geopolítica: El alto el fuego entre EE.UU. e Irán se mantiene frágil. Trump advirtió que las fuerzas militares permanecerán desplegadas hasta el pleno cumplimiento del acuerdo y amenazó con una escalada sin precedentes en caso de incumplimiento, al tiempo que calificó de “farsa” el plan de diez puntos publicado por los medios. El vicepresidente Vance liderará conversaciones con Irán en Pakistán este sábado, aunque ambas partes parten de posiciones divergentes: EE.UU. maneja un plan de 15 puntos e Irán uno de 10, sin consenso claro sobre cuál será la base de negociación. Israel, por su parte, ha relajado sus directrices de guerra interna, aunque Netanyahu afirmó estar preparado para retomar los combates en cualquier momento. Líbano sigue siendo un punto clave de controversia, aunque la Casa Blanca no considera que la situación allí ponga en riesgo el alto el fuego.

EEUU: Las actas de la Fed revelaron un consenso casi unánime en mantener los tipos en el rango de 3,50-3,75%, con la mayoría señalando que es prematuro evaluar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio. Muchos miembros consideraron que los recortes de tipos serían apropiados si la inflación disminuye, pero advirtieron que precios del petróleo persistentemente elevados podrían justificar subidas, mientras que un conflicto prolongado podría debilitar el mercado laboral lo suficiente como para justificar recortes adicionales.

Divisas: El EUR/USD se mantuvo contenido tras retroceder desde el nivel de 1,1700, sin catalizadores nuevos desde el bloque europeo. El GBP/USD permaneció estancado cerca de 1,3400 en una jornada sin datos relevantes, mientras que el USD/JPY registró ligeras ganancias acercándose al nivel de 159,00, apoyado por la recuperación del dólar.

Bonos: Los futuros de UST a 10 años devolvieron las ganancias generadas por el alto el fuego, presionados por la continuidad de los ataques, la oferta inminente y unas actas del FOMC que validaron el tono restrictivo de la reunión de marzo. Los Bund retrocedieron por debajo de 126,00, y los JGB a 10 años cedieron los avances iniciales, situándose cerca del nivel de 130,00 tras una subasta a 5 años más débil de lo esperado.

Japón: El Nikkei 225 retrocedió tras el sólido desempeño previo, cayendo por debajo del nivel de 56.000 ante la ausencia de catalizadores y datos relevantes que sostuvieran el impulso alcista.

Nueva Zelanda: La gobernadora del RBNZ, Bremen, señaló mayores riesgos de inflación al alza a corto plazo, aunque indicó que los recortes de tipos previos siguen estimulando la economía. Advirtió que el banco central actuará con decisión si los precios subyacentes repuntan, y anticipó un crecimiento más fuerte si el conflicto se resuelve rápidamente.

Petróleo: El crudo recuperó parte de las fuertes pérdidas de dos dígitos registradas tras el anuncio del alto el fuego, en medio de la incertidumbre sobre los términos del acuerdo y las acusaciones iraníes de incumplimiento. Las exportaciones estadounidenses de crudo se encaminan a un máximo histórico en abril por la demanda asiática, EE.UU. evalúa levantar sanciones a Venezuela para aumentar la producción, y Japón considera liberar 20 días adicionales de reservas.

Metales: El oro mostró una acción de precio irregular, devolviendo gradualmente las ganancias del alto el fuego y regresando al soporte de corto plazo en torno a los 4.700 USD/onza. El cobre retrocedió a medida que el apetito por el riesgo derivado del frágil alto el fuego se fue disipando

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Análisis US100

Tras alcanzar un máximo en la zona de los 25.258 puntos, el precio desarrolló una fase correctiva que lo llevó hasta su primera área de soporte en 24.973 puntos. Desde entonces, la cotización ha entrado en una dinámica lateral, configurando un triángulo simétrico, patrón que refleja un escenario de equilibrio temporal entre compradores y vendedores y que, previsiblemente, anticipa un movimiento de mayor definición una vez se produzca la ruptura de la figura.

En este contexto, una ruptura al alza por encima de la directriz descendente que limita la parte superior del triángulo podría impulsar al precio hacia la zona de 25.508 puntos. Por el contrario, una ruptura bajista con pérdida de la base de la figura y consolidación por debajo de 24.973 puntos abriría la puerta a un tramo correctivo adicional, teniendo como siguiente soporte relevante la región de 24.442 puntos.

🔹 Punto Clave: 24.973

🔺 Escenario Alcista: 25.508

🔻 Escenario Bajista: 24.442

Gráfico del Día

El oro ha mantenido una presión bajista después de alcanzar la zona de 4.850 puntos, desde donde realizó un giro a la baja hasta encontrar un punto pivote en la región de soporte de 4.695 puntos. Mientras el precio logre sostener este nivel, podría desarrollarse un movimiento correctivo al alza, con posibilidades de extensión hacia los retrocesos de Fibonacci del 61,8 % y 75,4 %, ubicados en torno a 4.795 y 4.819 puntos, respectivamente.

No obstante, si el precio pierde el soporte de 4.695 puntos, se reforzaría un escenario de continuidad bajista, hacia la siguiente zona de soporte relevante cercana a los 4.615 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.695

🔺 Escenario Alcista: 4.795 - 4819

🔻 Escenario Bajista: 4.615