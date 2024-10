Previa de la decisión de tasas del BCE

🔔El mercado espera que el BCE recorte las tasas en 25 puntos básicos esta semana. ¡Prepárate para las posibles implicaciones en los mercados! Perspectiva del mercado Fuente: Trading Economics El mercado espera que el BCE recorte 25 puntos básicos esta semana, principalmente debido a la desaceleración reciente de la inflación. Desde la última reunión de tasas, los datos macroeconómicos han reforzado esta expectativa. Por ejemplo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre mostró una moderación significativa, lo que impulsó las expectativas de que el BCE inicie un ciclo de flexibilización. Adicionalmente, los datos de crecimiento económico en la zona euro han sido más débiles de lo anticipado, lo que añade presión para un recorte. Actualmente, los mercados han descontado al menos cuatro recortes de 25 puntos básicos consecutivos, lo que indica una fuerte convicción en esta trayectoria de flexibilización. ¿Qué se puede esperar? Escenario política monetaria más restrictiva A pesar de las expectativas de recortes, algunos factores podrían empujar al BCE a mantener una postura más restrictiva: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación persistente: Aunque el IPC se ha moderado, Christine Lagarde ha señalado que la inflación podría volver a subir levemente en los próximos meses, impulsada por riesgos geopolíticos y el aumento potencial en los precios de la energía.

Geopolítica y precios de la energía: La incertidumbre global, especialmente en Oriente Medio, podría elevar los precios energéticos, complicando el panorama inflacionario y haciendo que el BCE opte por no flexibilizar de inmediato.

Resistencia interna: Algunos miembros del BCE, han sido críticos con los recortes, argumentando que el banco podría quedarse rezagado en su lucha contra la inflación si actúa demasiado pronto. Escenario de mayor flexibilización Por otro lado, la desaceleración del crecimiento económico, combinada con datos más suaves en encuestas y una clara moderación del IPC, refuerzan la posibilidad de que el BCE continúe con una política más flexible. Los mercados ya anticipan varios recortes consecutivos, y si el BCE cumple con estas expectativas, es probable que veamos una reafirmación de la política de flexibilización gradual. Impacto potencial en los mercados Índices europeos : Si el BCE recorta las tasas según lo esperado, los índices europeos podrían experimentar un repunte, impulsados por la perspectiva de un entorno monetario más flexible. Sin embargo, si el BCE sorprende manteniendo las tasas, podríamos ver una caída en los mercados debido a la decepción del mercado ante la falta de recortes.



EUR/USD: Un recorte de tasas podría presionar aún más al euro frente al dólar, especialmente si los mercados perciben que la Reserva Federal mantendrá una política más restrictiva. No obstante, una retención inesperada o un enfoque menos agresivo por parte del BCE podría llevar a una apreciación del euro en el corto plazo.

Analisis Tecnico

DAX El DE40 cotiza en 19,599.7, intentando superar una línea de tendencia bajista cercana. Actualmente enfrenta una resistencia importante en 19,612, y su comportamiento en este nivel determinará el próximo movimiento. Escenarios técnicos: Escenario alcista : Si el DE40 logra romper la resistencia en 19,612 , podría continuar su ascenso hacia 19,641.5 . Un rompimiento exitoso de este nivel abriría las puertas a un próximo objetivo en 19,756.5 .

Escenario bajista : Si el índice no consigue superar la resistencia, podría retroceder hacia el soporte en 19,531.6 . Una ruptura por debajo de este soporte podría llevar al índice a 19,469.2 . Indicadores: MACD : Este indicador muestra signos de debilidad en la reciente corrección, lo que sugiere cautela en los intentos de recuperación alcista. EURUSD El par EUR/USD se sitúa en 1.08588, rompiendo el soporte clave en 1.08774, lo que refuerza una estructura de canal descendente y confirma la presión vendedora. Escenarios técnicos: Tendencia actual : El par presenta una tendencia bajista clara, impulsada por la ruptura del soporte clave.

Próximos niveles de soporte : En un escenario bajista, los próximos objetivos podrían estar en 1.08434 y 1.08214 .

Escenario alternativo (alcista) : Si el par logra recuperar el soporte roto, el precio podría corregir hacia 1.08987 y 1.09166 . Indicadores: ADX : Señala un aumento en la fuerza de la tendencia, lo que respalda el sesgo bajista a corto plazo. EURJPY El par EUR/JPY cotiza en 162.647, consolidándose dentro de un canal ascendente. Aunque sigue respetando el patrón, muestra señales de debilidad en la parte inferior, lo que genera incertidumbre sobre la próxima dirección del precio. Escenarios técnicos: Escenario bajista : Si el par rompe la parte inferior del canal, podría caer hacia los niveles de soporte en 162.306 y 162.174 .

Escenario alcista : Si respeta el canal y rebota, el precio podría avanzar hacia las resistencias en 162.908 y 163.211 . Indicadores: RSI : Con un valor de 45.5 , sugiere que el impulso es neutral , sin clara presión alcista o bajista.

MACD : Se mantiene plano, lo que indica que el mercado aún no ha definido una tendencia clara .



