Previa Decisión de Tasas Fed

La próxima decisión de la Fed llega en un momento de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados. A pesar de una inflación general del 2.7% anual, la persistencia de presiones en servicios y alimentos plantea dudas sobre si la Reserva Federal tiene margen para un ciclo de recortes agresivos en 2024 - 2025. El mercado laboral, aunque sólido con una tasa de desempleo del 4.2%, muestra signos mixtos con una recuperación moderada en las nóminas no agrícolas. En el mercado de renta fija, el aumento en el rendimiento de los bonos sugiere que los inversores ya están anticipando las implicaciones de una política monetaria más moderada o la continuidad en la reducción del balance de la Fed. Expectativas del Mercado



Fuente: CME Según la herramienta FedWatch del CME Group, el mercado descuenta con un 95.4% de probabilidad un recorte de 25 puntos básicos, situando la tasa en el rango 4.25%-4.50%. Sin embargo, los datos recientes, como el aumento del IPP (+0.4%) y la inflación mensual del 0.3%, introducen riesgos de que la Fed adopte un tono más cauteloso. La reunión se produce en un contexto de divergencia de los índices bursátiles: el US500 y el US2000 cayeron, mientras que el US100 subió impulsado por el sector tecnológico, destacando la resiliencia de compañías como Broadcom.

Variables Clave y Enfoque de los Inversores Los inversores estarán enfocados en cómo la inflación subyacente influirá en la decisión de tasas de interés, ya que sigue siendo el principal desafío para la Reserva Federal. Aunque algunos componentes muestran estabilización, las presiones persistentes en alimentos y bienes de demanda final, impulsadas por factores estacionales y problemas de oferta, podrían limitar la flexibilidad de la Fed. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo del 4.2%, aunque moderada, refleja una economía aún resiliente, lo que podría justificar un tono más restrictivo si el mercado laboral se mantiene sólido. La reciente caída del ETF TLT en el mercado de bonos destaca las tensiones sobre el ajuste del balance de la Fed y la sensibilidad a las tasas de largo plazo, lo que los inversores seguirán de cerca. Además, cualquier referencia a los aranceles previstos para 2025 será crucial, ya que podrían elevar los costos, reavivar la inflación y retrasar futuros recortes de tasas, influyendo directamente en las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria. Escenarios y Reacción del Mercado Recorte de 25 pb (Escenario Base): Acciones: Positivo para sectores tecnológicos y exportadores; impulso moderado en el US500 y recuperación en las acciones de pequeña capitalización. Bonos: Estabilización de rendimientos y posible recuperación del ETF TLT. Dólar: Ligera debilidad, beneficiando a exportadoras.

Sin recorte (Hawkish): Acciones: Caídas generalizadas, con mayor impacto en sectores sensibles a tasas altas, como bienes raíces y consumo discrecional. Bonos: Aumento de rendimientos y mayor presión sobre TLT. Dólar: Fortalecimiento, afectando al EURUSD y divisas emergentes.

Recorte mayor a 25 pb (Dovish) : Acciones: Subidas, especialmente en tecnología y consumo. Bonos: Caída de rendimientos y recuperación más pronunciada del TLT. Dólar: Debilitamiento notable, beneficiando activos de riesgo y mercados emergentes.

Análisis Técnico EURUSD (Intervalo H4)

Fuente: xStation5. El EURUSD se consolida dentro de un triángulo simétrico, lo que indica indecisión en el mercado. La media móvil de 200 periodos se ubica por encima del precio, lo que sugiere una tendencia bajista dominante a largo plazo, mientras que la media de 50 periodos actúa como resistencia dinámica en la zona actual. Escenario alcista: Un rompimiento al alza del nivel 1.0490 y del vértice del triángulo podría llevar al precio hacia 1.0746, igualando la altura del patrón triangular. Un cierre sólido por encima de la media de 200 periodos confirmaría la fuerza alcista. Escenario bajista: Si el precio rompe a la baja el soporte en 1.0456, se abre un camino hacia 1.0394 y niveles inferiores, validando la continuación de la tendencia bajista predominante. La presión adicional del triángulo favorecería este movimiento. US100 (Intervalo H4) Fuente: xStation5. El US100 mostra una fuerte tendencia alcista tras un impulso que lo llevó cerca de 22148.68, nivel clave de resistencia. El índice está corrigiendo levemente dentro del canal alcista, y los niveles de Fibonacci sugieren zonas de soporte importantes. El RSI se mantiene aún en zona neutral-alcista, mientras que el MACD sigue mostrando momentum positivo. Escenario alcista: Si el precio rompe con fuerza la resistencia en 22148.68, el siguiente objetivo se ubica en 22829.67 (extensión 61.8% de Fibonacci), lo que confirmaría la continuación del rally. Escenario bajista: Una corrección hacia el soporte en 21738.97 (23.6% Fibonacci) y su pérdida podría llevar al precio hacia 21485.50 (38.2%) o incluso 21280.64 (50%). La pérdida del canal alcista confirmaría un cambio de tendencia.

