Previa del dato PMI Nueva Zelanda

📊 ¡Entérate de cómo aprovechar el dato PMI de Nueva Zelanda! 18:30 GMT-3 Perspectivas económicas de Nueva Zelanda: ¿señales de recuperación o persistencia de la debilidad? El panorama económico de Nueva Zelanda sigue mostrando signos de preocupación, especialmente en el sector manufacturero, que ha estado en contracción durante 18 meses consecutivos. El reciente dato del Índice de Gestión de Compras (PMI) manufacturero para agosto alcanzó los 45,8 puntos, una leve mejora en comparación con los meses anteriores, aunque aún está por debajo del umbral de 50 que indica crecimiento, se espera que tenga una leve mejora hacia los 46.5 puntos sigue posicionándose en territorio contractivo por lo que una sorpresa podría causar en la volatilidad y fortalecimiento con el dólar neozelandes. Desempeño del sector manufacturero PMI de agosto : Con un puntaje de 45,8, el sector manufacturero de Nueva Zelanda muestra una contracción más suave. Sin embargo, esta mejora no es suficiente para indicar una recuperación sostenida. Este dato refleja una desaceleración menos aguda, pero aún persisten problemas estructurales en la industria.

18 meses de contracción : Este largo período de declive en el sector manufacturero pone de manifiesto los efectos prolongados de las interrupciones en las cadenas de suministro, la volatilidad de los precios de los insumos y la debilidad de la demanda global. El sector sigue siendo vulnerable, lo que afecta al empleo y la inversión en áreas clave de la economía neozelandesa. Factores clave que influyen en la economía Presión inflacionaria : Al igual que en otras economías, la inflación en Nueva Zelanda sigue siendo un tema crítico. Aunque el sector manufacturero se encuentra en contracción, los costos de insumos como la energía y las materias primas han impactado las cadenas de producción. Esto genera tensiones en la recuperación económica. Política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) : Con un contexto de inflación persistente y debilidad económica, la política monetaria juega un papel crucial. Hasta ahora, el RBNZ ha mantenido tasas de interés elevadas para combatir la inflación, pero las perspectivas de crecimiento lento y la debilidad en el sector manufacturero podrían llevar a reconsiderar esta postura en los próximos meses. Demanda externa : La dependencia de Nueva Zelanda del comercio internacional , especialmente con mercados clave como China y Australia, también es un factor a tener en cuenta. Si la demanda externa de productos manufacturados y agrícolas sigue siendo débil, esto afectará negativamente las exportaciones, un componente vital para la economía del país. Expectativas a corto plazo Datos de septiembre : Los datos del PMI de septiembre serán cruciales para determinar si la mejora observada en agosto es el inicio de una tendencia positiva o un repunte temporal. Si el sector manufacturero continúa mejorando, aunque sea marginalmente, esto podría aliviar parte de la presión sobre la economía y dar señales de una posible estabilización.

Impacto en las decisiones de política económica : Si la debilidad persiste, es probable que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda enfrente mayores presiones para ajustar su política monetaria. Una flexibilización en las tasas de interés podría ser una opción si el crecimiento sigue estancado y la inflación muestra señales de moderación. ANALISIS TECNICO Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil NZDUSD: Escenario Alcista : Si el par consigue mantenerse por encima del nivel de soporte cercano a los 0.6052, podría intentar una recuperación hacia los 0.6140 y posteriormente 0.6185, que coinciden con resistencias técnicas relevantes. El cruce al alza de las medias móviles podría reforzar este escenario si se confirma una reversión.

Escenario Bajista : Si el precio rompe el soporte clave en 0.6050, podríamos ver un impulso hacia la baja, con un objetivo en torno a los 0.6000. El MACD muestra que el momentum bajista aún prevalece, lo que sugiere más presión a la baja en el corto plazo.



NZDJPY: Escenario Alcista : El par parece estar rebotando desde el soporte clave en 89.96. Si mantiene este nivel y continúa ganando impulso, podría intentar volver a probar la resistencia en 91.88, con una posible extensión hacia los 93.85. El MACD parece mostrar signos de reversión alcista, lo cual sería un buen indicio para un rally.

Escenario Bajista : Si el precio no logra mantener el soporte en 89.96, es posible que veamos una caída hacia los 88.17. Este nivel actuaría como un soporte importante antes de considerar mayores movimientos bajistas. AUDNZD : Escenario Alcista : El par está probando niveles de resistencia alrededor de 1.1065 y 1.1080, y si lo rompe, podría continuar hacia el próximo nivel de Fibonacci en 1.1137 o incluso alcanzar el nivel de extensión en 1.1227. Las medias móviles muestran una tendencia alcista, lo que refuerza este escenario.

Escenario Bajista : Si el precio no logra superar las resistencias cercanas y comienza a retroceder, podríamos ver una caída hacia el soporte en 1.1000. Un movimiento más agresivo podría llevar al precio hasta los 1.0900 en caso de mayor presión vendedora.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "