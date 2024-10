Previa IPC Tokio Japón

En minutos, se publicarán los datos de inflación de Tokio, donde se espera que el índice base de precios al consumidor caiga al 2%, en comparación con el 2.4% anterior. Este dato es clave para los inversores, ya que actualizará las expectativas respecto a la política monetaria del Banco de Japón (BoJ). Recientemente, el BoJ mantuvo su tasa de interés a corto plazo en el 0,25%, el nivel más alto desde 2008. Las actas de su última reunión revelaron una división entre los miembros sobre el futuro de las tasas: algunos ven la necesidad de un ajuste gradual al alza por los riesgos inflacionarios, mientras que otros abogan por una política monetaria más cautelosa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué se puede esperar?



Una menor presión inflacionaria reduciría las probabilidades de un ajuste en la política monetaria, lo que podría mantener al yen débil y beneficiar al JP225. Sin embargo, un dato por encima de las expectativas podría sugerir que el BoJ adopte una postura más restrictiva en sus próximas reuniones, fortaleciendo al yen japonés y debilitando al índice JP225. En cuanto al USD/JPY, después de los mínimos locales de septiembre, el precio ha corregido al alza, alcanzando niveles de retroceso de Fibonacci del 61.9% al 78.5%. Sin embargo, la divergencia bajista en el RSI durante esta corrección podría ser un indicio de que el dato inflacionario será crucial para definir la dirección del par. Si los inversores interpretan el dato como favorable para una política monetaria más estricta, podríamos ver un yen fortalecido frente al dólar, con soporte en torno a los 144.5. Por el contrario, si el dato refuerza las expectativas de una política laxa, el USD/JPY podría continuar su tendencia alcista, apuntando hacia la resistencia en los 147.2. USD-JPY (Intervalo H1)





Fuente: xStation5. Fuente: xStation5.

