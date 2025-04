Previa NFP

El mercado laboral de Estados Unidos se enfrenta a un momento clave con la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) correspondiente a marzo. La semana ha estado marcada por señales mixtas que han reforzado la incertidumbre en los mercados. En cuanto a la actividad económica, los últimos datos del sector manufacturero mostraron una desaceleración: el PMI se ubicó en 50.2, apenas en expansión, mientras que el ISM manufacturero cayó a 49, con su subíndice de empleo en contracción (44.7). Datos Mixtos en el Mercado Laboral Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El informe ADP sorprendió con una creación de 155,000 empleos, superando las expectativas del mercado, y las solicitudes semanales de desempleo se mantuvieron estables en 219,000. Sin embargo, el informe JOLTS mostró una caída significativa en las vacantes laborales a 6.037 millones, el nivel más bajo desde 2021, lo que sugiere una menor disposición de las empresas a contratar. Fuente : Trading economics







Riesgos Macroeconómicos y Geopolíticos El escenario económico actual se ve cada vez más presionado por factores externos que alimentan las preocupaciones de una desaceleración más pronunciada en Estados Unidos. Una señal clave proviene del modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta, cuya última actualización, correspondiente al 3 de abril, estima una contracción del PIB de -2.8% para el primer trimestre de 2025, en tasa anual desestacionalizada. Si bien representa una mejora respecto al -3.7% estimado el 1 de abril, sigue indicando un deterioro significativo en la actividad económica. El modelo alternativo, que ajusta por las exportaciones e importaciones de oro, sitúa la caída en -0.8%. Además, el crecimiento estimado de las ventas finales reales al sector privado doméstico pasó de 0.4% a 1.4%, reflejando un leve alivio tras los últimos reportes del ISM y el Censo, pero aún dentro de un marco débil. En paralelo, el frente geopolítico vuelve a tensionarse tras el anuncio del 2 de abril por parte de la administración Trump, en el que se propuso un nuevo paquete de aranceles dirigidos a sectores estratégicos.La medida ha encendido las alertas sobre una posible reactivación de las guerras comerciales, justo en un momento de debilidad cíclica para la economía global. Este tipo de medidas suele tener efectos negativos sobre la inversión empresarial, la estabilidad de las cadenas de suministro y la confianza general del mercado. Estas señales han comenzado a impactar las expectativas en plataformas de predicción como Polymarket, donde las probabilidades de una recesión en 2025 han subido significativamente. Al mismo tiempo, los futuros sobre los fondos federales reflejan un giro en el sentimiento del mercado: actualmente descuentan con fuerza al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos antes de septiembre, con algunos escenarios ya valorando un primer recorte tan pronto como en junio. El mercado comienza a presionar a la Reserva Federal para que actúe preventivamente ante un posible deterioro del ciclo económico. Fuente: CME Expectativas del Mercado Para el informe de este viernes, el consenso espera la creación de 135,000 empleos, una tasa de desempleo estable en 4.1% y un aumento mensual de 0.3% en las ganancias promedio por hora. Posibles Escenarios y Reacción del Mercado Posibles Escenarios y Reacción del Mercado Escenario 1: Dato fuerte (por encima de 150,000 empleos)

En el contexto actual, donde aumentan las preocupaciones sobre una desaceleración económica, un dato de empleo más sólido de lo esperado podría ser interpretado como una señal de resiliencia en la economía estadounidense. Esto podría contribuir a una mejora en el sentimiento de los inversores, al reducir el temor a una recesión. Sin embargo, también podría moderar las expectativas de recortes agresivos por parte de la Reserva Federal. Acciones: Algunas áreas del mercado podrían reaccionar positivamente ante señales de fortaleza económica, especialmente si el dato viene acompañado de estabilidad en los salarios.



Dólar: Podría fortalecerse frente a sus pares, apoyado en una mayor percepción de estabilidad económica.



Bonos del Tesoro: Los rendimientos podrían subir levemente, en línea con un escenario de menor urgencia para flexibilizar la política monetaria. Escenario 2: Dato en línea con lo esperado (entre 125,000 y 145,000 empleos)



Un dato dentro del rango esperado confirmaría una moderación en el ritmo de creación de empleo, sin señales claras de deterioro. En este caso, los mercados podrían considerar que la economía se mantiene en una fase de ajuste saludable, especialmente si las ganancias por hora se mantienen contenidas. Acciones: Reacción probablemente mixta o contenida, con el foco en los detalles del informe y posibles revisiones a los datos anteriores.



Dólar: Podría mantenerse dentro de rangos recientes.



Bonos del Tesoro: Estabilidad en los rendimientos, en línea con un escenario base de recortes graduales en el segundo semestre. Escenario 3: Dato débil (por debajo de 120,000 empleos o aumento en la tasa de desempleo)

Una lectura más débil podría reforzar la visión de que el enfriamiento económico se está trasladando con más fuerza al mercado laboral. Esto podría intensificar las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed y elevar las apuestas por estímulos monetarios, aunque también podría aumentar el nerviosismo si se percibe como el inicio de un deterioro más amplio. Acciones: Parte del mercado podría reaccionar de manera volátil ante la expectativa de un entorno monetario más flexible, aunque sectores sensibles al ciclo podrían mostrar un deterioro.



Dólar: Podría debilitarse frente a otras divisas, en un entorno de menor rendimiento relativo.



Bonos del Tesoro: Los rendimientos podrían caer, reflejando una mayor probabilidad de recortes cercanos. Análisis Técnico GOLD - Oro Tras mantener una estructura ascendente durante buena parte de la sesión, el oro sufrió una ruptura abrupta de su directriz alcista intradía, desencadenando una corrección acelerada hasta el soporte clave de 3,055. La reacción alcista posterior fue inmediata, con un fuerte rebote que logró recuperar el nivel psicológico de los 3,100, aunque el precio ahora enfrenta presión por debajo de la media móvil simple de corto plazo, actualmente en 3,122. El MACD muestra aún momentum negativo, con histograma decreciente, mientras que el cruce de medias sugiere debilidad en el rebote. El comportamiento técnico queda supeditado a la lectura del NFP y su impacto sobre el dólar y las tasas, dos variables que históricamente determinan la dirección del oro. Punto Clave: 3,100 Zona de confluencia entre soporte reciente y base de consolidación previa. Un cierre sostenido por encima podría atraer compras especulativas, pero la tendencia de fondo sigue expuesta a retrocesos. Escenario Alcista Un rompimiento por encima de los 3,122 (media móvil) abriría espacio para un nuevo impulso hacia: 3,140 (resistencia previa)



3,167 (máximo reciente) Este escenario se vería reforzado si el NFP decepciona, elevando las expectativas de recortes de tasas y debilitando al dólar. Escenario Bajista La pérdida del nivel de 3,100 confirmaría un quiebre técnico, con objetivos inmediatos en: 3,055 (mínimo reciente)



Extensión hacia niveles inferiores si se intensifica la aversión al riesgo o si los datos fortalecen al dólar. El sesgo técnico a corto plazo se mantiene neutral-negativo mientras el precio no recupere la directriz rota y la media móvil. US100 - Nasdaq100 Tras semanas de presión vendedora, el índice quebró con fuerza la directriz inferior de una cuña descendente que se mantenía desde inicios de marzo, acompañada de un aumento en la volatilidad. Este rompimiento confirmó una reversión bajista al perder el soporte estructural en 18,993, ahora convertido en resistencia clave. La reacción fue inmediata: una caída hasta el 161.8% de extensión de Fibonacci en 17,921, nivel donde apareció un rebote técnico. El retroceso posterior llevó al índice a testear nuevamente la antigua zona de soporte, que ahora coincide con la directriz bajista superior. Este "pullback" podría actuar como validación de cambio de polaridad si no logra superarse, dejando al precio en un punto de inflexión técnica justo antes del informe NFP. Punto Clave: 18,993 Zona crítica que actúa como resistencia técnica, confluencia de la extensión 127% de Fibonacci y antigua base de la cuña. Un cierre sostenido por encima de este nivel cambiaría la narrativa a corto plazo. Escenario Alcista Si el precio logra consolidarse por encima de los 18,993, se abriría camino hacia las siguientes referencias de Fibonacci en: 20,034 (38.2%)



20,535 (máximo anterior y nivel 0%) Este escenario requeriría una sorpresa positiva en el NFP y una moderación en las expectativas de recortes de tasas, lo que podría reactivar el apetito por riesgo. Escenario Bajista El rechazo en la zona de 18,993 validaría la continuidad del patrón bajista, con proyección hacia: 17,921 (161.8%)



16,857 (261.8%) Una lectura débil en empleo o una intensificación de los temores macro podría acelerar el movimiento hacia estos objetivos. Además, la pendiente descendente de la directriz superior refuerza la presión técnica mientras no se supere esa zona.

