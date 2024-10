Previa nóminas no agrícolas

📊 Este viernes, 4 de octubre: Se publicarán los datos de nóminas no agrícolas en EE.UU. ¡Descubre lo que esperar y cómo podría impactar el mercado! La previsión es de la creación de 140,000 empleos y una tasa de desempleo del 2%. Este informe será clave para comprender la dinámica del mercado laboral, especialmente tras la moderación de los datos de inflación (PCE) del viernes pasado, lo que ha llevado al mercado a descontar un escenario de "aterrizaje suave" para la economía. Al momento de escribir este artículo, la herramienta de la CME indica que los futuros de fondos monetarios descuentan con un 66.7% de probabilidad que la Fed realizará un recorte de 50 puntos básicos en su reunión del 7 de noviembre. Además, según un gráfico de BofA, se señala que las próximas dos cifras del NFP serán los principales catalizadores hasta las elecciones, lo que podría generar alta volatilidad en los mercados financieros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: CME

Fuente: BofA

¿Que sabemos hasta le momento? Los datos recientes sobre el empleo muestran un crecimiento moderado. En agosto, la economía sumó 142,000 puestos de trabajo, por debajo de la previsión de 160,000, con una tasa de desempleo que disminuyó del 4,3% al 4,2%. En cuanto a septiembre, el informe ADP superó las expectativas al añadir 143,000 empleos, frente a los 125,000 esperados. El informe JOLTS, por su parte, mostró un aumento significativo en las ofertas de empleo, alcanzando 8,040 millones, por encima de la previsión de 7,640 millones. Sin embargo, la desaceleración en el crecimiento salarial persiste, con aumentos anuales más bajos en comparación con meses anteriores. Argumentos a favor de una mejora en el NFP : Un informe de NFP positivo podría ser impulsado por varios factores. El aumento en las ofertas de empleo reflejado en el informe JOLTS, junto con un crecimiento sostenido en sectores como la manufactura, construcción y atención médica, sugiere que el mercado laboral sigue siendo resistente. Además, las recientes reducciones en las tasas de interés podrían haber comenzado a estimular la contratación, especialmente en sectores como la construcción, donde la demanda de viviendas podría haber aumentado debido a una mayor asequibilidad.

Argumentos para una caída en el NFP : Por el contrario, el NFP podría mostrar una disminución debido a varios factores adversos. Las huelgas en la industria automotriz y de fabricación, como la de Boeing, podrían haber afectado negativamente el crecimiento del empleo en esos sectores. Además, la desaceleración del empleo en el comercio minorista y la industria automotriz, junto con presiones inflacionarias que reducen el gasto del consumidor, podrían pesar sobre la creación de empleo en septiembre. La continua debilidad en sectores sensibles a los tipos de interés, como la construcción, también podría limitar el crecimiento general del empleo. ¿Qué se puede esperar? Desde el recorte de tasas de interés del 18 de septiembre, los mercados financieros han estado enfocados en la fortaleza del mercado laboral de EE. UU., buscando señales de que la economía sigue siendo resiliente. Si los datos de empleo del NFP salen en línea con las previsiones o mejoran, los inversores lo verían como una confirmación del escenario base de fortaleza económica. En este caso, podríamos esperar una reacción positiva en el S&P 500, ya que el optimismo sobre un crecimiento económico sostenido impulsaría las acciones. El dólar también se fortalecería, ya que un mercado laboral robusto respalda la estabilidad económica a pesar de la reducción de tasas. En cuanto al oro, un activo refugio, es probable que se vea presionado a la baja, ya que los inversores buscarían activos de mayor riesgo como acciones, disminuyendo la demanda del metal precioso. El EUR/USD podría bajar debido al fortalecimiento del dólar, reflejando una divergencia en la percepción de resiliencia económica entre EE. UU. y la eurozona. Sin embargo, si los datos del NFP muestran un deterioro en el mercado laboral, esto podría ser interpretado como una señal de un enfriamiento más profundo de la economía estadounidense. En ese escenario, el S&P 500 podría reaccionar a la baja debido a las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración económica mayor. El dólar también podría debilitarse, ya que un deterioro en el empleo aumenta la probabilidad de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Por otro lado, el oro se beneficiaría, ya que los inversores buscarían refugios seguros ante el aumento de la incertidumbre económica. En cuanto al EUR/USD, el euro podría fortalecerse frente al dólar en este escenario, debido a una mayor debilidad percibida en la economía de EE. UU. Análisis US500 Para el S&P 500, es importante tener precaución durante los períodos correctivos. Aunque el índice logre superar su máximo histórico, siempre es crucial identificar el ciclo actual. Como sabemos, todo impulso viene acompañado de un retroceso, incluso en una estructura alcista. En este caso, el MACD de largo plazo, que suele ser utilizado para evaluar el sentimiento general de la estructura, indica que el índice está cerca de entrar en un período correctivo. Históricamente, cuando este indicador se mueve hacia territorio negativo, se suele consolidar antes de un fuerte movimiento alcista. Fuente: xStation5. Escenario Alcista (Optimista) US500 Si los datos del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) superan las expectativas, se espera una fuerte reacción positiva en el mercado. El US500 podría romper la resistencia clave de 5830 , impulsando su valor hacia los 5887.5 (100% de expansión de Fibonacci). Si continúa el alza, los siguientes objetivos serían 6000.5 (123.6%) y 6183.5 (161.8%). Un mercado laboral sólido fortalecería al dólar, mientras que el oro podría perder demanda debido al mayor apetito por el riesgo.

Escenario Bajista (Pesimista) US500 Si el informe de NFP decepciona, el US500 podría caer hacia el nivel de soporte del 50% de retroceso de Fibonacci en 5618.9 . Una caída adicional podría llevar el precio a 5509.1 (61.8%). En este escenario, la debilidad en el empleo podría aumentar las expectativas de nuevos recortes de tasas, lo que presionará al dólar, mientras que el oro ganaría como activo refugio.

Análisis EURUSD Escenario Alcista (Optimista) para EUR-USD: Si los datos del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) superan las expectativas, podríamos ver un repunte significativo en el par EUR-USD. El soporte clave está en 1.10072, y si el precio rebota en ese nivel, podríamos ver una subida hacia la resistencia en 1.12070. Este escenario alcista podría estar impulsado por la fortaleza del mercado laboral de EE.UU., lo que podría beneficiar al dólar y afectar negativamente al euro a corto plazo.

Escenario Bajista (Pesimista) para EUR-USD: Si los datos del NFP decepcionan, el EUR-USD podría caer por debajo del soporte clave en 1.10072. Una ruptura a la baja podría llevar al par a niveles cercanos a 1.08048, lo que indicaría una presión adicional sobre el euro frente al dólar. En este caso, un debilitamiento del dólar debido a un mercado laboral más débil podría permitir que el euro se fortalezca a corto plazo.





