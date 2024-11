Previa para la Decisión de Tasas de la Reserva Federal

📊 SEMINARIO DE SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN DE LA FED Los invitamos a conectarse al seminario de seguimiento de la reunión de la Fed hoy a las 03:30 PM (GMT-3). Será una excelente oportunidad para analizar las decisiones y su impacto en el mercado. ¡No se lo pierdan! Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado anticipa con gran certeza un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés durante la reunión de la Fed, llevándola al rango de 4,50%-4,75%. Con una probabilidad superior al 97% de que esto ocurra, el foco de los analistas estará en los comentarios de Jerome Powell, particularmente en relación con el mercado laboral y las recientes elecciones. Fuente: CME En el ámbito económico, la Reserva Federal enfrenta un entorno donde los datos laborales han mostrado señales de debilitamiento. La creación de empleo ha sido menor a la esperada, reflejado en el último reporte de Nóminas No Agrícolas (NFP), cuya lectura fue inferior a las previsiones del mercado. No obstante, el mercado ha interpretado esta baja como un efecto temporal causado por factores externos, como huelgas y huracanes, además de contar con revisiones a la baja en meses anteriores. Este enfriamiento en el mercado laboral podría llevar a la Fed a considerar una postura más agresiva en futuros recortes de tasas, ya que un mayor deterioro del empleo pondría en riesgo su objetivo de sostener el crecimiento sin comprometer la estabilidad del empleo.

Fuente: xStation 5 Por otra parte, la victoria de Donald Trump, junto con el control republicano del Senado y la Cámara de Representantes, añade un componente de incertidumbre inflacionaria. Se espera que la nueva administración proponga medidas fiscales expansivas, incluyendo recortes de impuestos y potenciales aumentos en aranceles, que podrían reactivar presiones inflacionarias. Este escenario plantea un dilema para la Fed, que podría verse forzada a ajustar su política para evitar un sobrecalentamiento de la economía a mediano plazo. Expectativas del Mercado Actualmente, los mercados descuentan ampliamente el recorte de 25 puntos básicos. Sin embargo, la atención estará en cómo la Fed aborda las señales de enfriamiento laboral y la proyección de futuras políticas fiscales de la administración Trump. Se espera que Powell destaque la dependencia de los datos en su toma de decisiones, manteniendo la flexibilidad para responder de acuerdo con la evolución económica y política. Es probable que Powell evite comentarios específicos sobre las políticas de Trump, aunque podría subrayar los riesgos inflacionarios que estas implican. Los analistas consideran que la Fed podría dar señales de una mayor cautela en sus recortes futuros, especialmente en 2025, ante un posible cambio de condiciones económicas. Posible Reacción del Mercado Si la Fed recorta la tasa en 25 puntos básicos y mantiene una postura cautelosa sobre futuros recortes: Esto podría llevar a una moderada caída en los rendimientos del Tesoro y fortalecer el dólar, ya que los inversores verían una Fed menos dispuesta a recortar agresivamente en un entorno fiscal potencialmente inflacionario.

Si Powell indica una flexibilidad en la política futura sin comprometerse con más recortes: El mercado podría interpretar esto como una señal de incertidumbre. Las acciones podrían reaccionar negativamente, mientras que los rendimientos de los bonos podrían subir ante la expectativa de que la Fed mantendrá una postura cautelosa.

Comentarios sobre las presiones fiscales y políticas de Trump: Si Powell insinúa que las políticas fiscales expansivas de Trump podrían limitar la capacidad de la Fed para recortar, el mercado podría responder con preocupación sobre la inflación a mediano plazo, aumentando los rendimientos de los bonos.

Análisis US100 Fuente: xStation5. Los indicadores muestran señales de sobrecompra, con el RSI en niveles altos, lo que podría indicar un posible retroceso o consolidación en el corto plazo. El ADX sugiere una fuerte tendencia alcista. Escenario alcista: Si el precio supera con fuerza los 21,169 puntos, el próximo objetivo estaría en el nivel de extensión de Fibonacci en 21,540, consolidando una continuación de la tendencia alcista. Un cierre por encima de esta resistencia reforzaría el impulso. Escenario bajista: En caso de corrección, los niveles de soporte clave se ubican en 20,897, seguido de 20,729. Un rompimiento de estos niveles abriría la puerta a una caída hacia el soporte en 20,593.

Análisis EURUSD Fuente: xStation5. El EURUSD se encuentra en un retroceso tras alcanzar el nivel de resistencia en 1.0809, correspondiente al 50% de Fibonacci del último impulso bajista. La media móvil de 50 periodos cerca de este nivel también refuerza la resistencia. El RSI indica un impulso moderado, mientras que el ADX muestra una tendencia débil. Escenario alcista: Si el precio logra superar el nivel de 1.0809, el próximo objetivo estaría en 1.0840 (61.8% de Fibonacci), seguido de 1.0883 (78.6%), donde podría encontrar más resistencia. Escenario bajista: En caso de rechazo en la zona actual, el EURUSD podría retroceder hacia el soporte en 1.0779 (38.2% de Fibonacci). Un quiebre por debajo de este nivel abriría la puerta hacia 1.0742 (23.6%) y eventualmente hacia el mínimo reciente en 1.0669, donde podría encontrar soporte significativo.

