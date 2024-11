Previa para los Resultados de Nvidia

📈Nvidia acapara nuevamente la atención de los mercados financieros con la publicación de sus resultados después del cierre del mercado estadounidense. Nvidia (NVDA.US) acapara nuevamente la atención de los mercados financieros con la publicación de sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2025 (tercer trimestre calendario de 2024), programada para después del cierre del mercado estadounidense. Este año, las acciones de Nvidia han registrado un asombroso incremento superior al 180%, consolidándose como la empresa cotizada más valiosa del mundo. No obstante, las altas valoraciones actuales generan expectativas desafiantes, donde incluso un reporte sobresaliente podría no ser suficiente para evitar una toma de beneficios por parte de los inversores. Expectativas del Mercado El mercado espera un crecimiento interanual de ventas del 84%, alcanzando los 33.280 millones de dólares, con especial protagonismo del segmento de centros de datos, cuyos ingresos podrían crecer un 200% interanual gracias a inversiones de gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Meta. Sin embargo, el margen bruto, que cayó al 75,1% en el segundo trimestre, y los costos operativos, que podrían reducirlo aún más, serán factores clave a evaluar. Analistas como BNP Paribas proyectan ingresos de hasta 35.500 millones de dólares y previsiones optimistas para el próximo trimestre, mientras que las expectativas sobre los chips Blackwell AI generan gran interés como posible motor de ventas. Con una volatilidad del 8% anticipada tras el informe, los resultados y comentarios estratégicos podrían marcar el rumbo del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: SeekingAlpha Posible Reacción del Mercado Escenario Positivo : Si Nvidia supera las expectativas de ventas y ganancias, y proporciona previsiones optimistas, especialmente en relación con los chips Blackwell AI, podríamos ver una reacción alcista en las acciones de la compañía y, por extensión, en el Nasdaq 100. Los inversores interpretarían esto como una señal de fortaleza continua en el sector tecnológico y de inteligencia artificial.



Escenario Neutro : Si los resultados cumplen con las expectativas pero las previsiones son conservadoras o indican posibles retrasos en la producción de los chips Blackwell, el mercado podría reaccionar con cautela. Podríamos observar volatilidad en el precio de las acciones, pero sin una dirección clara.



Escenario Negativo : Si Nvidia no cumple con las expectativas y señala problemas, como retrasos adicionales en la producción de los chips Blackwell o márgenes en disminución debido a costos operativos más altos, es probable que las acciones sufran una corrección significativa. Esto podría arrastrar al Nasdaq 100 a la baja, ya que Nvidia tiene una ponderación considerable en el índice. Análisis US100 (H1) Fuente: xStation5. El US100 se encuentra en 20,560, probando una zona de soporte en 20,414 tras un movimiento correctivo desde niveles superiores. La media móvil de 200 períodos está por encima del precio, indicando presión bajista, mientras el RSI está sugiriendo un momentum débil. Además, el ADX muestra una tendencia creciente, apuntando a un fortalecimiento en la dirección actual. Escenario alcista: Si el precio supera los 20,887, podría buscar un impulso hacia 21,273, donde se encuentra una resistencia relevante. Una entrada viable sería al superar 20,600 con un objetivo en 21,000 y un stop loss bajo 20,400. Escenario bajista: Si el soporte en 20,414 cede, el precio podría dirigirse hacia 20,105. Una entrada ideal sería al romper los 20,400 con un objetivo en 20,150 y un stop loss sobre 20,550.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "