Previa ventas minoristas Australia

📊 En 15 minutos se publicarán los datos de ventas minoristas de Australia . El mercado espera que las ventas minoristas de Australia para agosto crezcan un 0.4% m/m, en comparación con el dato anterior de 0.0% m/m, lo que podría sugerir una ligera recuperación del consumo interno. Este indicador es fundamental para evaluar el gasto del consumidor, que representa una parte significativa de la economía australiana. Por otro lado, las nuevas viviendas puestas en funcionamiento presentan un pronóstico negativo del -4.4% m/m, una fuerte caída respecto al dato anterior del 10.4% m/m. Esta caída pronosticada en la construcción de nuevas viviendas podría señalar una desaceleración en el sector inmobiliario, un componente clave del crecimiento económico de Australia. ¿Qué se puede esperar? Si las ventas minoristas superan las expectativas, podría generar confianza en la estabilidad del gasto de los hogares, lo que sería positivo para la economía australiana y podría fortalecer el AUD-USD. Una recuperación del consumo interno sugeriría que los hogares australianos mantienen su capacidad de compra, incluso en un entorno económico incierto. Por el contrario, una cifra más débil en nuevas viviendas puestas en funcionamiento podría generar preocupación en torno a la salud del mercado inmobiliario y la inversión en la construcción, afectando negativamente a las expectativas de crecimiento económico. Una caída en la actividad de este sector podría impactar en activos relacionados, como los REITs (fondos de inversión inmobiliaria) y las acciones de empresas constructoras. Análisis AUD-USD En las últimas semanas, el par AUD/USD ha mostrado una tendencia alcista, superando el nivel de 0.69067. Desde una perspectiva técnica, el precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 21 periodos, lo que sugiere una tendencia alcista en el corto plazo. Sin embargo, el indicador RSI señala una divergencia bajista, lo que podría anticipar un posible debilitamiento en la actual estructura alcista. Si el precio no logra mantener la serie de máximos crecientes, se podría producir un movimiento correctivo hacia el nivel de 0.69067. En caso de que este soporte sea vulnerado, el precio podría extenderse hacia el siguiente nivel de 0.68659. Por otro lado, si la estructura alcista persiste, el par podría continuar su avance hacia la resistencia en 0.69882 antes de una corrección más significativa.

Fuente: xStation5.

