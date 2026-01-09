Producción industrial en México cae el octavo mes consecutivo, pero muestra señales de estabilización

El tipo de cambio vuelve a tensionar la zona de 18 pesos , con sesgo alcista de corto plazo pero riesgo de corrección técnica.

La producción industrial en México volvió a dar señales mixtas en noviembre, con una contracción anual de 0,8%, que si bien marca el octavo mes consecutivo de caída, fue menos negativa que lo que anticipaba el mercado. El dato sugiere que la actividad sigue resentida en su lectura de tendencia, pero con una dinámica de corto plazo algo más constructiva.

En términos mensuales y ajustados por estacionalidad, la producción aumentó 0,6%, luego de un avance revisado al alza de 0,9%, reforzando la idea de que el piso cíclico podría estar más cerca, aunque todavía sin una recuperación clara.

El foco de debilidad sigue estando en los sectores más sensibles al ciclo externo. La manufactura cayó 2,2% anual y la minería retrocedió 1,0%, confirmando que la industria enfrenta un entorno de demanda más exigente y costos financieros que todavía pesan sobre la inversión. En contraste, algunos rubros ayudan a amortiguar el golpe. La construcción subió 3,7% y los servicios públicos avanzaron 1,4%, dos sectores que apuntan a que la obra y ciertos proyectos de infraestructura continúan sosteniendo parte de la actividad económica.

Sector automotriz: repunte de fin de año, balance anual débil

El sector automotriz, clave para el pulso manufacturero, dejó una foto especialmente contrastada al cierre de 2025. En diciembre, la producción de autos saltó 8,5% anual hasta 243.961 unidades, con un repunte fuerte en Ford, que creció 55,6% a 34.811 unidades, y en Stellantis, que aumentó 28% a 33.412.

Sin embargo, el año completo cerró con una baja de 0,9%, reflejando la volatilidad de los últimos meses y un cierre que no alcanza a borrar el desgaste previo acumulado a lo largo del año. La otra cara del sector estuvo en las exportaciones, donde el golpe fue más visible. Los envíos al exterior cayeron 14,6% anual en diciembre hasta 227.262 unidades, el retroceso más pronunciado desde 2021.

Las caídas fueron especialmente fuertes en:

Nissan : -47,7% a 18.542 unidades

General Motors : -26,5% a 49.759 unidades

Honda: -45,5% a 10.216 unidades

En el acumulado de 2025, las exportaciones disminuyeron 2,68%, un dato consistente con un entorno de mayor incertidumbre por los aranceles en autos y autopartes y por la sensibilidad del mercado estadounidense, principal destino de la producción mexicana.

Entorno externo

En el frente externo, el mercado sigue calibrando qué tan rápido se enfría la economía de Estados Unidos y cómo eso se traduce en la ruta de tasas. Las solicitudes semanales de desempleo subieron levemente a 208.000, mientras que los recortes anunciados de empleo bajaron a 35.553, su nivel más bajo desde julio de 2024.

Estas señales apuntan a un mercado laboral que se modera, pero no se quiebra. Con el reporte laboral de diciembre como próximo hito, las probabilidades implícitas siguen favoreciendo una Fed sin cambios en enero, aunque con recortes todavía sobre la mesa más adelante en el año. A esto se suma el ruido adicional de un posible fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles, que podría reordenar expectativas de comercio y precios.

El dólar vuelve a presionar los 18 pesos

En el mercado cambiario, el dólar en México sube cerca de 0,3% y vuelve a presionar la zona de 18 pesos, un nivel que actúa como referencia psicológica y técnica.

En el gráfico se observa una secuencia reciente de mínimos ascendentes, que sostiene el sesgo alcista de corto plazo, con el precio apoyándose por encima de sus promedios móviles y un RSI en zona alta, lo que refleja impulso, pero también riesgo de toma de utilidades si el avance se extiende.

Si el mercado consolida por encima de 18, el siguiente tramo dependerá de que el rompimiento sea limpio y con continuidad. En cambio, una pérdida del soporte inmediato en el área de 17,95–17,93 devolvería al cruce a una fase más lateral y abriría espacio para un retroceso más ordenado.

Fuente: xStation5.

