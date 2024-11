¿Puede volver el euro dólar a la paridad en la era Trump?

El dólar acaba de tocar este martes sus máximos anuales, mientras el euro se ha devaluado en la última semana respecto a la divisa estadounidense un 2,7%, poniendo de relieve una de las grandes preguntas que se hacen los mercados en la actualidad: ¿volverá el euro dólar a la paridad? El impacto de Trump en el euro dólar El dólar avanza por sexta semana consecutiva. Mientras que en los anteriores periodos podríamos justificarlo debido al sólido crecimiento económico de Estados Unidos respecto al resto de países, la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones ha metido al dólar entre los activos preferidos de los inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los grandes déficits presupuestarios, los elevados aranceles que Trump podría implementar, la inmigración más restrictiva y los mercados al alza fortalecerán el dólar durante el medio plazo. Esperamos que la Reserva Federal, ante el riesgo de un repunte de la inflación en Estados Unidos, sólo pueda reducir su tipo de referencia entre el 3,75% y el 4% el año próximo. Por el contrario, el Banco Central Europeo podría tener que recortar los tipos de interés muy por debajo del 2% si una guerra comercial hace tambalear a la eurozona. La Eurozona es una de las regiones que más sufriría por las políticas comerciales reflejadas en el plan de ruta de de Donald Trump dado el marcado perfil exportador de algunas de sus economías, como es el caso de Alemania, de la cual el 10% del valor de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos y es su principal mercado. Como se demostró en 2018 con los aranceles a China del 25% de todo lo que se importaba del gigante asiático, cuando el renminbi cayó un 10% frente al dólar, en términos generales, la moneda del país sujeto a los aranceles cae para compensar el golpe a la competitividad. Los aranceles tienen dos vertientes que fortalecen al dólar frente al euro. Primero, al reducirse la oferta de dólares al exterior, se pone freno a la depreciación. Segundo, al reducir la demanda de productos extranjeros, en este caso europeos, afectará a la economía de la Zona Euro restando entre 0,5% y el 1,5% de su PIB del año en el que se apliquen los aranceles, contando ya con países con tasas de crecimiento muy bajas e incluso con trimestres en recesión, como es el caso de Alemania. En ese contexto, como ya hemos comentado, el BCE se vería obligado a bajar los tipos de interés a una mayor velocidad, propiciando así una mayor debilidad del euro. La renta fija es otro de los motivos que está derivando en un mayor foco de atención en los mercados. Los bonos a 10 años siguen subiendo hasta niveles cercanos al 4,40%, incrementando de manera constante su atractivo, lo cual favorece un mayor flujo de capitales en dólares. Ante estas circunstancias sí vemos como escenario base un primer nivel de soporte en el 1,05 en el cruce entre el euro dólar en el corto plazo. Para saber si finalmente ambas monedas pudieran llegar a la paridad, haría falta saber si finalmente Donald Trump ejecutará su plan de actuación, pero, en caso que lo hiciera, sí creemos que la paridad entre el euro dólar podría alcanzarse en 2025.



