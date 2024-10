¿Qué esperar de la decisión del Banco de Canadá?

Se espera que el Banco de Canadá (BoC) recorte los tipos de interés por tercera reunión consecutiva. Las preocupaciones sobre la inflación en la economía canadiense están disminuyendo y los funcionarios del BoC están prestando cada vez más atención al debilitamiento del mercado laboral. El dólar canadiense se debilita antes de la decisión del Banco Central Puntos clave de la decisión del Banco de Canadá: La decisión de los banqueros se anunciará a las 15:45 h. Está prevista una rueda de prensa con el gobernador jefe del BoC, Macklem, a las 15:30 h BST.

El mercado ha descontado totalmente el recorte de tipos de 25 puntos básicos. Hay un 17 % de probabilidades de un recorte de tipos de 50 puntos básicos.

Con una valoración de mercado así, la materialización de un escenario de recorte de 25 puntos + indicios de una postura más conservadora por parte de los banqueros podría fortalecer el dólar canadiense a pesar del recorte.

Para finales de este año, el mercado estima que los recortes de tipos ascenderán a un total de 81 pb (a modo de comparación, en EE. UU. son 104 pb, para el Reino Unido 43 pb, para la eurozona 61 pb y para Suiza 53 pb).

Los economistas encuestados por Bloomberg predicen que el Banco de Canadá recortará los tipos en un cuarto de punto porcentual en cada una de las próximas cinco reuniones, y que el tipo de referencia caerá al 3 % a mediados de 2025. Esto lo colocaría en el llamado rango neutral del banco, un nivel estimado en el cual las tasas de interés ni desaceleran ni estimulan la economía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Financial LP Entorno macroeconómico: En junio, el gobernador del Banco de Canadá, Macklem, se convirtió en el primer banquero central del Grupo de los Siete en relajar la política monetaria. Los funcionarios han señalado que es “razonable” esperar más recortes si los aumentos anuales de precios siguen desacelerándose. La inflación ha estado dentro del rango de control del banco del 1% al 3% durante siete meses, alcanzando el 2,5% en julio. Los indicadores fundamentales de la economía también se están desacelerando, lo que ejerce presión para relajar las condiciones monetarias en la economía. Las presiones inflacionarias están disminuyendo en Canadá y las presiones salariales también se están estabilizando. Fuente: XTB La tasa de desempleo aumentó del 5% a principios del año pasado al 6,4%. Fuente: XTB Los canadienses están sintiendo los efectos de los mayores costes de los préstamos y el consumo per cápita de los hogares sigue siendo bajo. Fuente: XTB El banco confirmó que está empezando a centrarse más en los riesgos a la baja para la economía. En un resumen de la reunión de julio, los funcionarios dijeron que dedicaron "una buena cantidad" de tiempo a discutir el debilitamiento del mercado laboral del país. También ha quedado claro desde julio que la Reserva Federal pronto recortará las tasas de interés. Esto debería ayudar a disipar las preocupaciones de que Macklem supere al mayor socio comercial de Canadá demasiado rápido, un escenario que podría poner en riesgo la presión sobre el dólar canadiense. La economía de Canadá creció a una tasa anual del 2,1% en el segundo trimestre, pero la mayor parte del crecimiento fue impulsado por el gasto público, y las primeras señales sugieren que se desacelerará en el tercer trimestre.

