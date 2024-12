Rally alcista en la apertura americana; US100 sube casi un 1% 📈

US100 sube un 1% en la sesi贸n temprana del mi茅rcoles

Macy's reduce pron贸sticos en medio de un esc谩ndalo interno

Mondelez (MDLZ.US) sube un 4% despu茅s de que la empresa de alimentos anunciara la autorizaci贸n de una recompra de acciones por $9 mil millones

Take-Two Interactive (TTWO.US) es considerada una de las principales opciones en el sector de medios seg煤n los analistas de Citi 聽 Los mercados en Estados Unidos abren la sesi贸n de efectivo del mi茅rcoles con un buen 谩nimo. Cinco minutos despu茅s de que abriera Wall Street, el Nasdaq est谩 ganando un 0.95%, mientras que el S&P500 est谩 subiendo un 0.58%. La atenci贸n de los inversores hoy est谩 enfocada en noticias corporativas y datos del IPC. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation US100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, est谩 cotizando un 0.5% m谩s alto hoy en comparaci贸n con el cierre de ayer. El 铆ndice contin煤a su din谩mica tendencia alcista de forma constante. Desde una perspectiva t茅cnica, parece que el soporte establecido por la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico), el pico perforado del 11 de noviembre y el nivel psicol贸gico de 21,000 puntos pueden ser clave para mantener los aumentos. El nivel de resistencia local, que podr铆a determinar si el instrumento intentar谩 alcanzar nuevos niveles r茅cord, es el 谩rea de 21,700 puntos. Fuente: xStation 5 Noticias corporativas Broadcom (AVGO.US) est谩 ganando cerca del 4% al inicio de la sesi贸n debido a las noticias de que la empresa est谩 colaborando con Apple (AAPL.US) en un chip de inteligencia artificial que podr铆a llegar al mercado en 2026. Take-Two Interactive (TTWO.US) fue nombrada una de las principales opciones en el sector de medios por los analistas de Citi. El banco espera "ventas s贸lidas" para Grand Theft Auto VI y elogia una "s贸lida cartera de otras producciones" que podr铆an actuar como un catalizador positivo en el futuro. Macy's (M.US) baja un 10% despu茅s de que la gerencia redujera sus pron贸sticos de ganancias tras una investigaci贸n sobre una conspiraci贸n de empleados para ocultar millones de d贸lares. Pron贸stico para 2025 Utilidad ajustada por acci贸n (EPS): $2.25-$2.50, $2.55-$2.90

Ventas netas: $22.3 mil millones a $22.5 mil millones, $22.1 mil millones a $22.4 mil millones

Margen bruto: 38.2% a 38.3%, 39% a 39.2% Mondelez (MDLZ.US) sube un 4% despu茅s de que la empresa de alimentos anunciara la autorizaci贸n de una recompra de acciones por $9 mil millones.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "