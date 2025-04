Rebote en China 📈

Los contratos del 铆ndice HSCEI chino suben casi un 7% hoy, ya que el mercado anticipa que el impacto de los aranceles del 104% sobre China aumentar谩 las expectativas de est铆mulo por parte de China. Los inversores esperan que China se vea obligada a apoyar la confianza del mercado financiero adoptando una pol铆tica monetaria ultraflexible y posiblemente introduciendo un paquete de ayuda m谩s amplio para estimular la demanda interna de los hogares, algo que han evitado durante meses para evitar el riesgo de una mayor inflaci贸n. Si las empresas chinas se ven paralizadas por la guerra comercial, parece razonable esperar que China tome medidas para estabilizar la situaci贸n mediante diversas intervenciones econ贸micas, lo que podr铆a, al menos temporalmente, mejorar la confianza del mercado. Est谩n programadas para hoy conversaciones de alto nivel entre delegaciones estadounidenses y chinas sobre aranceles. La mejora de la confianza en los mercados chinos podr铆a deberse en parte a la esperanza de una reducci贸n parcial de los aranceles estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del HSCEI chino El repunte de hoy se ha estancado en un nivel de resistencia clave: la media m贸vil exponencial (EMA) de 200 d铆as (l铆nea roja) y el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento ascendente iniciado a principios de 2024. Si las negociaciones con EE. UU. no resultan en una reducci贸n de aranceles hoy, podr铆amos esperar un impulso bajista en los 铆ndices chinos y una p茅rdida parcial de las ganancias. Por otro lado, si EE. UU. suaviza su pol铆tica y mantiene solo aranceles parciales, el mercado chino podr铆a beneficiarse, ya que mejorar铆an las condiciones para el est铆mulo econ贸mico. Las empresas chinas, en particular, podr铆an beneficiarse en tal escenario. Sin embargo, es importante considerar que un impacto en la econom铆a china podr铆a desencadenar una crisis financiera y agravar a煤n m谩s los problemas en los sectores inmobiliario y bancario. El repunte de hoy tambi茅n parece estar parcialmente respaldado por la actividad de los fondos estatales chinos, que podr铆an estar comprando activos chinos para limitar las ca铆das. La resistencia clave se sit煤a actualmente en 7.600 puntos, mientras que los principales niveles de soporte se ubican alrededor de 6.700 y 6.550 puntos, donde se han producido reacciones de precios anteriores. 聽 Fuente: xStation5

