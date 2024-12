⛽ Recuperación del precio del gas en el Reino Unido en un contexto de incertidumbre energética

Los precios del gas natural en el Reino Unido experimentaron un repunte y se ubicaron cerca de 104 peniques por termia, tras haber tocado un mínimo mensual de 100 peniques el pasado 16 de diciembre. Este incremento estuvo alineado con la tendencia observada en otros mercados europeos, donde las preocupaciones sobre la disponibilidad de suministro han generado presión alcista en los precios. Principales factores detrás del repunte Negociaciones sobre el tránsito de gas ruso a través de Ucrania La incertidumbre respecto a la continuidad de los flujos de gas ruso hacia Europa ha llevado a los inversores a tomar posiciones largas en el mercado.

hacia Europa ha llevado a los inversores a tomar posiciones largas en el mercado. El acuerdo vigente , que garantiza el tránsito del gas a través de Ucrania, tiene fecha de expiración a finales de año, lo que ha obligado a la Unión Europea a buscar alternativas.

, que garantiza el tránsito del gas a través de Ucrania, tiene fecha de expiración a finales de año, lo que ha obligado a la a buscar alternativas. Ante este escenario, se anticipa un aumento en la dependencia del Gas Natural Licuado (GNL) para suplir la demanda en el continente, lo que mantiene la volatilidad en los precios. La influencia de las energías renovables en el Reino Unido A pesar del reciente aumento, los precios del gas británico continúan lejos de los niveles máximos registrados a inicios de diciembre.

Un incremento significativo en la producción de energía eólica, favorecida por fuertes vientos en el Reino Unido, permitió que la generación eléctrica renovable alcanzara máximos históricos. Esto incluso posibilitó que el país exportara electricidad a Francia, disminuyendo temporalmente la demanda de gas para generación eléctrica. NATGAS M15 Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Escenario futuro La evolución de los precios del gas en Europa dependerá en gran medida del resultado de las negociaciones sobre el acuerdo de tránsito de gas ruso y de la capacidad de las economías europeas para garantizar el suministro alternativo, principalmente a través del GNL. Al mismo tiempo, la penetración de energías renovables en el Reino Unido sigue mostrando un efecto amortiguador sobre la demanda de gas, lo que podría limitar subidas más agresivas en el precio. Por otro lado, el clima invernal en Europa y la situación geopolítica serán factores determinantes en el equilibrio entre la oferta y la demanda en el corto plazo.

