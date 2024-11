Reddit repunta un 40% tras superar los ingresos del tercer trimestre, el crecimiento de los usuarios y el impulso de la IA 💣

Las acciones de Reddit subieron un 45% despu茅s de un s贸lido informe de beneficios del tercer trimestre, impulsado por un aumento de los ingresos del 68% interanual hasta los 348,4 millones de d贸lares, superando las expectativas de los analistas de 312,8 millones de d贸lares. La empresa tambi茅n mejor贸 dr谩sticamente la rentabilidad y los usuarios activos diarios de la plataforma. Seg煤n la direcci贸n, este rendimiento refleja el 茅xito de Reddit a la hora de aprovechar el s贸lido gasto en publicidad digital y las licencias de contenido de IA. Ingresos: $348,4 millones (+68% interanual), por encima de la expectativa de los analistas de $312,8 millones Ingresos promedio por usuario (ARPU): $3,58 (+14% interanual) Ingresos por publicidad: $315,1 millones (+56% interanual) Otros ingresos (IA y licencias): $33,2 millones (+547% interanual)

$348,4 millones (+68% interanual), por encima de la expectativa de los analistas de $312,8 millones Rentabilidad: Ingresos netos GAAP obtenidos de $29,9 millones (16 centavos por acci贸n), revirtiendo una p茅rdida de 13 centavos por acci贸n hace un a帽o

Ingresos netos GAAP obtenidos de $29,9 millones (16 centavos por acci贸n), revirtiendo una p茅rdida de 13 centavos por acci贸n hace un a帽o Usuarios activos diarios (DAU): 97,2 millones (+47% interanual)

97,2 millones (+47% interanual) Margen bruto : 90,1%, un aumento de 280 puntos b谩sicos con respecto al a帽o anterior

: 90,1%, un aumento de 280 puntos b谩sicos con respecto al a帽o anterior EBITDA ajustado: $94,1 millones (margen del 27%), en comparaci贸n con los $(6,9) millones del a帽o anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Previsi贸n para el cuarto trimestre Previsi贸n de ingresos para el cuarto trimestre: $385 millones a $400 millones millones (muy por encima de los 357,9 millones de d贸lares previstos por consenso)

$385 millones a $400 millones millones (muy por encima de los 357,9 millones de d贸lares previstos por consenso) Proyecci贸n de EBITDA ajustado para el cuarto trimestre: 110 millones a 125 millones de d贸lares Para el cuarto trimestre, Reddit proyecta unos ingresos de entre 385 y 400 millones de d贸lares, muy por encima de la previsi贸n de consenso de 357,9 millones de d贸lares, y espera que el EBITDA ajustado oscile entre 110 y 125 millones de d贸lares. El director ejecutivo Steve Huffman destac贸 el crecimiento de Reddit impulsado por innovaciones como la traducci贸n de idiomas impulsada por IA y una funci贸n redise帽ada de "Preg煤ntame cualquier cosa", que impuls贸 la participaci贸n de los usuarios y la interacci贸n con la comunidad. Estas iniciativas han fortalecido el atractivo de Reddit como plataforma de referencia para la informaci贸n y el contenido impulsado por la comunidad. Gr谩fico de precios D1 Las acciones de Reddit han repuntado casi un 40%, alcanzando los 115 d贸lares tras la publicaci贸n de los beneficios de ayer. Este aumento lleva la capitalizaci贸n de mercado de la empresa a un nuevo m谩ximo hist贸rico, con un ROI de casi el 240% desde el precio de salida a bolsa de 34 d贸lares por acci贸n en marzo.



Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "