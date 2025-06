Reino Unido aumenta el gasto en defensa 📈

El primer ministro brit谩nico, Keir Starmer, ha anunciado una revisi贸n del gasto de defensa del Reino Unido, que busca preparar a las fuerzas armadas para la guerra, con un importante programa de expansi贸n militar y un mayor gasto en nuevos equipos. El nuevo plan incluye la construcci贸n de 12 nuevos submarinos de propulsi贸n nuclear y el aumento de la producci贸n de drones, misiles y municiones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El gasto de defensa de Reino Unido podr铆a alcanzar el 3% del PIB Starmer afirm贸 que el gasto de defensa del Reino Unido ascender铆a al 2,5% del PIB para 2027 y sugiri贸 que esta cifra podr铆a alcanzar el 3 % del PIB en la pr贸xima legislatura, cuando las condiciones econ贸micas y fiscales lo permitan. Los planes de inversi贸n de Starmer en el sector han impulsado las acciones de BAE Systems (BA.UK) a nuevos m谩ximos hist贸ricos, prolongando la constante tendencia alcista de la compa帽铆a. Los anuncios pol铆ticos tambi茅n han impulsado las acciones de Rolls Royce (RR.UK), que tambi茅n han alcanzado nuevos m谩ximos. 聽 Fuente: xStation

