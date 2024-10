Repunte del peso mexicano

El peso mexicano registra hoy una apreciación del 0.8% frente al dólar estadounidense el martes, fluctuando en un rango de 19.26 a 19.40 pesos por dólar, tras la publicación de los datos de inflación de la primera quincena de septiembre. A pesar de una inicial depreciación tras el reporte inflacionario, la moneda logró recuperarse conforme el dólar estadounidense se debilitó, debido a las incertidumbres sobre las políticas de la Reserva Federal de EE. UU. frente a los decepcionantes datos de confianza del consumidor de septiembre y el índice manufacturero de la Fed de Richmond que aumentan las expectativas de un posible recorte jumbo en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en noviembre. Inflación en México Los datos de inflación revelaron que la inflación subyacente mensual se ubicó en 0.21%, superando las expectativas del mercado, aunque por debajo del 0.23% del mes anterior. En términos anuales, la inflación subyacente fue de 3.95%, alineándose con las proyecciones. La inflación general mensual, por su parte, alcanzó un 0.09%, superando las previsiones de una caída del -0.03%, lo que sugiere una moderación en las presiones inflacionarias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con estos datos, las expectativas de un recorte en las tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico) han aumentado, justo antes de su reunión de política monetaria de septiembre. Aunque un recorte en las tasas podría reducir la atracción de flujos de capital extranjero, el debilitamiento del dólar ha contrarrestado este efecto, lo que ha permitido que el peso mantenga su fortaleza en el corto plazo. A medida que se acerca el anuncio de Banxico, el desempeño del peso dependerá de la magnitud del recorte de tasas y de las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Análisis técnico (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio inició un nuevo movimiento a la baja, rompiendo el triángulo ascendente en el que se encontraba y tocando el soporte clave en 19.24. El indicador RSI muestra que el activo ha entrado en zona de sobreventa, lo que sugiere que podría haber una corrección en el corto plazo. Por otro lado, el indicador ADX señala que la tendencia bajista está en vías de fortalecerse. Si el tipo de cambio continúa con su impulso actual, podría dirigirse hacia el suelo en los 19.17. Sin embargo, dada la sobreventa, también es posible que el activo intente una recuperación antes de buscar nuevos mínimos.



