Reserva Federal de Nueva York: la probabilidad de impago de deuda personal alcanza su nivel más alto desde abril de 2020 🔔📌

La Reserva Federal de Nueva York, a través de su Centro de Datos Microeconómicos, publicó la Encuesta de Expectativas del Consumidor de febrero de 2025. El informe muestra que las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron ligeramente, mientras que las expectativas a mediano y largo plazo se mantuvieron estables en 3%. La encuesta también refleja un aumento del pesimismo sobre las finanzas futuras, mayores dificultades en el acceso al crédito y un incremento en el gasto esperado. Nota: La Encuesta de Expectativas del Consumidor (SCE) es un estudio mensual basado en internet que recopila respuestas de aproximadamente 1,300 hogares. Este panel rotativo permite a la Reserva Federal de Nueva York realizar un seguimiento de los cambios en las expectativas individuales y el comportamiento a lo largo del tiempo. Puntos clave: Expectativas de inflación: Los consumidores esperan una inflación del 3.1% en el próximo año , frente al 3.0% anterior. Las expectativas a tres y cinco años se mantienen en 3% , cerca del nivel considerado ideal por la Reserva Federal.

Finanzas personales y gasto: A pesar de que la situaci贸n financiera actual se mantiene estable, m谩s personas esperan un deterioro en su situaci贸n financiera dentro de un a帽o (27.4%) . Adem谩s, el crecimiento esperado del gasto de los hogares aument贸 al 5% .

Mercado burs谩til: La probabilidad de que los precios de las acciones en EE.UU. sean m谩s altos en 12 meses cay贸 3.3 puntos hasta 37.0% , el nivel m谩s bajo desde diciembre de 2023.

Precios e incertidumbre: Los hogares muestran preocupaci贸n por un aumento m谩s r谩pido en los precios de alimentos, alquileres, gasolina y otros bienes . La incertidumbre inflacionaria ha aumentado, aunque algunos funcionarios de la Reserva Federal consideran que los temores sobre la inflaci贸n a largo plazo siguen contenidos.

Inquietudes sobre el mercado laboral: La probabilidad de un aumento del desempleo en el pr贸ximo a帽o es la m谩s alta desde septiembre de 2023 . Adem谩s, se espera que encontrar o cambiar de empleo sea m谩s dif铆cil. La probabilidad media de un aumento del desempleo en un a帽o aument贸 5.4 puntos hasta 39.4% .

Cr茅dito y deuda: El acceso al cr茅dito es m谩s dif铆cil y la probabilidad de no poder realizar un pago m铆nimo en los pr贸ximos tres meses aument贸 1.3 puntos hasta 14.6% , el nivel m谩s alto desde abril de 2020. Este problema afecta especialmente a adultos j贸venes y personas sin un t铆tulo universitario .

Contexto pol铆tico: Los aranceles impuestos durante la administraci贸n de Donald Trump han alimentado los temores de una mayor inflaci贸n y un crecimiento econ贸mico m谩s lento, lo que deja a la Reserva Federal en una posici贸n dif铆cil para equilibrar posibles recortes de tasas con el riesgo de una inflaci贸n creciente.

