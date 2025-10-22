Restricciones de exportación a China y resultados débiles provocan corrección en Wall Street

Los futuros de índices bursátiles de EE.UU. están sufriendo una corrección significativa debido al aumento de la incertidumbre respecto a los resultados financieros de las principales tecnológicas. El US100 cae hasta un 1,4% y el US500 pierde más del 0,8%.

Las caídas también están relacionadas con reportes de que la administración Trump planea imponer restricciones de exportación a productos chinos que contengan software desarrollado en EE.UU.

El presidente de la Cámara de Representantes sugiere que se aleja la posibilidad de un acuerdo rápido sobre el proyecto de ley de financiación.

Netflix cae casi un 10% hoy debido a un resultado débil causado por un conflicto fiscal en Brasil. El sentimiento negativo se ve reforzado por Texas Instruments, que alertó sobre una menor demanda de semiconductores. Sus acciones pierden casi 7%.

Tesla baja más de 1% hoy antes de la publicación de sus resultados financieros al cierre del mercado. Se espera que presente cifras récord, pero se anticipa una desaceleración posterior debido al fin de subsidios para la compra de vehículos eléctricos y menor demanda de certificados de emisiones.

Beyond Meat sube casi un 100% al inicio de la sesión, tras ser incluida en un nuevo ETF enfocado en acciones “meme”. Aunque recortó las ganancias iniciales, aún acumula una subida del 400% en los últimos cinco días.

El EUR/USD se recupera por encima de 1.1600, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caen por debajo del 4%.

Bitcoin cae un 2% y se acerca al nivel de los $108,000.

El oro continúa su fuerte caída, sumando un 2% adicional a la venta masiva de ayer y acercándose al nivel de los $4000.

El petróleo crudo (WTI) sube más de 2%, acercándose a los $59 por barril, ante la posibilidad de un acuerdo entre India y EE.UU. que limitaría las compras de petróleo ruso por parte de India.

Trump pospone una reunión con Putin tras el rechazo de Rusia a un alto el fuego inmediato con Ucrania. Aunque los ataques continúan, la capacidad de refinación de petróleo en Rusia comienza a recuperarse.

La libra esterlina (GBP) fue la moneda más débil del G10 durante gran parte del día, tras datos de inflación en Reino Unido más débiles de lo esperado (3.8% interanual vs 4.0% esperado), lo que aumenta las probabilidades de una bajada de tipos de interés en noviembre.

Google logró un avance cuántico con su chip “Willow”, superando a los superordenadores clásicos.