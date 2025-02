Resultados de Walmart, Alibaba, Arista Networks...

Desde la perspectiva de las empresas estadounidenses, ya estamos a mitad de la temporada de resultados. Hasta ahora, el panorama general de esta temporada parece más débil en comparación con los trimestres anteriores de 2024. De las 383 empresas del S&P 500 que ya han presentado sus resultados, aproximadamente el 74% ha superado las expectativas, lo que supone 4 puntos porcentuales menos que el promedio de los últimos cuatro trimestres. Esta semana, obtendremos una visión más profunda del sector minorista estadounidense. Los resultados de Walmart serán especialmente interesantes a la luz del último informe de ventas minoristas de EE. UU., que fue inferior a lo esperado. Además, Arista Networks publicará sus resultados y también veremos los resultados de Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico. A continuación, se muestra una lista de los informes de resultados más importantes programados para esta semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario de resultados Lunes 17 de febrero BHP Group Limited (BHP.US) - Después de la sesión Martes 18 de febrero Medtronic (MDT.US) - Antes de la sesión

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS.US) - Después de la sesión

Baidu (BIDU.US) - Antes de la sesión

Arista Networks (ANET.US) - Después de la sesión Miércoles 19 de febrero Analog Devices, Inc. (ADI.US) - Antes de la sesión

HSBC Holdings (HSBC.UK) Jueves 20 de febrero Walmart (WMT.US) - Antes de la sesión

Alibaba Group (BABA.US) - Antes de la sesión

Booking Holdings (BKNG.US) - Después de la sesión

Nu Holdings (NU.US) - Después de la sesión

Copart (CPRT.US) - Después de la sesión Viernes 21 de febrero NatWest Group plc (NWG.UK) Fuente: XTB Research

