Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan en su mayoría a la baja. El mercado de China, tras los avances de ayer, registra hoy una corrección del 2,00-2,70%. El índice japonés Nikkei 225 sube un 0,50% hasta los 37.850 puntos, mientras que los futuros del índice SG20cash de Singapur bajan un 0,75% hasta los 341 puntos. Los índices estadounidenses cerraron en territorio positivo, registrando subidas moderadas cerca de sus máximos. Los precios de los índices bursátiles se vieron respaldados por el debilitamiento del dólar. El índice del dólar USDIDX se dejó un 0,40% ayer y hoy, por primera vez en muchos meses, cayó por debajo del nivel de los 100,0000 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los futuros de los índices europeos apuntan a una apertura a la baja de la sesión de contado. El DAX y el UK100 cotizan entre un 0,30 y un 0,45% a la baja. Entre las divisas más débiles se encuentran el yen y el dólar neozelandés, mientras que entre las más fuertes se encuentran el euro y el franco suizo. La volatilidad en el mercado de divisas es relativamente baja. La inflación en Australia y Japón La inflación del IPC de Australia cayó a su nivel más bajo en tres años en agosto, gracias al reembolso de la electricidad del gobierno y a la caída de los precios de la gasolina. Los precios aumentaron un 2,7% interanual en agosto, en línea con las expectativas y en comparación con el 3,5% interanual de julio. El dólar australiano cotiza ligeramente a la baja tras el informe. La inflación del IPC de Japón para el sector de servicios aumentó al 2,7% interanual frente al 2,6% esperado y el 2,8% anterior. Esta es una señal positiva para el BOJ, que está siguiendo de cerca el crecimiento de los precios en el sector de servicios. Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijo que espera recortes graduales de los tipos de interés "en el futuro cercano" y en la primera mitad del próximo año. Sin embargo, el banquero no espera que los tipos de interés vuelvan a niveles extremadamente bajos. Knot cree que las tasas de interés deberían reducirse a alrededor del 2,00%. Las criptomonedas están experimentando ligeros descensos, pero se mantienen en niveles altos. Bitcoin ha bajado solo un 0,05% y se mantiene por encima de los 64.000 dólares, mientras que Ethereum ha bajado un 1,00% hasta los 2.630 dólares.

