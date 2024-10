Resumen de la mañana: los índices asiáticos se disparan

La sesión del viernes en Wall Street terminó con avances para la mayoría de los índices bursátiles. El Nasdaq subió un 1,22%, mientras que el S&P 500 sumó un 0,9% y el Russell 2000 un 1,5%. El principal impulsor de estos movimientos fueron los datos del NFP, mucho mejores de lo esperado, que redujeron los temores de una recesión en la economía estadounidense. El Hang Seng se dispara Después del fin de semana, los mercados chinos siguen cerrados, sin embargo, mañana terminará la Semana Dorada y se reanudarán las operaciones en los índices de China continental. No obstante, el Hang Seng, que cotiza con normalidad y extiende la ola de ganancias de hoy, suma más del 1,5%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las próximas conferencias del PBoC también están programadas para mañana, en las que se analizará cómo implementar más herramientas de estímulo para la economía china a largo plazo. Al mismo tiempo, otros índices asiáticos también están subiendo. El Nikkei de Japón sube un 2,4%, el KOSPI de Corea sube un 1,5% y el ASX200 de Australia sube un 0,7%. Goldman Sachs elevó su recomendación para las acciones chinas a "sobreponderar". El yen muestra un buen comportamiento El calendario económico de hoy es muy ligero. Sin embargo, los inversores pueden prestar atención a los datos sobre los pedidos de fábrica alemanes, las ventas minoristas de la eurozona y los discursos de Bowman y Kashakri de la Reserva Federal. En el mercado de divisas en general, el dólar australiano y el yen japonés son actualmente los que mejor se comportan. Sin embargo, el dólar canadiense y el euro se negocian bajo presión. El DXY (índice del dólar) mantuvo la mayor parte de las ganancias posteriores al NFP del viernes, el EUR/USD se mantiene en 1,09 y el USD/JPY cruzó brevemente el nivel de 149 durante la noche, pero cayó fuera de la zona después de los comentarios verbales del viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas japonés, Atsushi Mimura. El banquero agregó que las autoridades japonesas vigilarán de cerca los movimientos en el mercado de divisas, incluido el comercio especulativo. El mercado de materias primas está dominado por las caídas hoy. El gas natural está perdiendo actualmente más del 1,2%, mientras que el oro y el petróleo han bajado un 0,32% y un 0,48%, respectivamente. En cambio, vemos un repunte ligeramente más amplio en el mercado de criptomonedas, donde Bitcoin ha subido más del 2%. Al mismo tiempo, Ethereum está subiendo más del 3%. Volatilidad observada actualmente en el mercado de divisas. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "