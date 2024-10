Resumen de materias primas: petróleo, gas, oro y cacao (24.09.2024)

Petróleo: Un importante recorte de las tasas de interés en Estados Unidos y el estímulo del Banco Popular de China están provocando una reactivación del mercado petrolero.

Si el efectivo liberado en los bancos chinos conduce a un aumento de las importaciones de petróleo, podría significar que el déficit en el cuarto trimestre de este año será mayor que el pronóstico de la EIA de 1 millón de barriles por día.

UBS espera un precio superior a los 80 dólares por barril para finales de este año, basándose en las previsiones que indican un déficit persistente en el mercado petrolero hasta finales de este año.

La falta de escalada en Oriente Medio está provocando un crecimiento limitado de los precios. Sin embargo, no se puede descartar que la volatilidad en el mercado petrolero se mantenga en un nivel elevado.

China sigue siendo una gran incógnita en términos de demanda. Sin embargo, cabe destacar que los datos de agosto mostraron un claro repunte de las importaciones hasta los 49 millones de toneladas, lo que está por encima de la media de los últimos 5 años para el período, aunque ligeramente por debajo del nivel máximo de agosto en los últimos 5 años.

Las importaciones de agosto fueron las mayores de este año, con 11,56 millones de barriles diarios. En julio, las importaciones ascendieron a 42,34 millones de toneladas, mientras que en agosto del año pasado fueron de 52,8 millones de toneladas.

El petróleo ruso representa actualmente el 25% de los suministros a China. El segundo mayor proveedor de petróleo a China es Malasia, que tiene mayores cantidades de petróleo importado de Irán y Venezuela.

Las existencias de petróleo de Estados Unidos han caído ligeramente recientemente y se encuentran cerca de su mínimo estacional. Sin embargo, el déficit mundial sugiere que las existencias disminuirán o al menos se mantendrán sin cambios en las próximas semanas. Las existencias de petróleo de Estados Unidos están cerca de un mínimo de 5 años. A pesar de ello, los precios del petróleo WTI siguen siendo relativamente bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El diferencial de crack ha reanudado su descenso en Estados Unidos, lo que indica nuevos problemas de demanda. Mientras tanto, los precios han rebotado desde alrededor de 66 a 72 dólares por barril. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las importaciones de petróleo de China rebotaron en agosto. Si la recuperación continúa, los precios del petróleo podrían volver a niveles más altos a finales de año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Gas: Los precios del gas están claramente subiendo en respuesta al continuo alto consumo de gas y la amenaza de la producción en el Golfo de México.

Actualmente, el consumo es hasta un 10% más alto que hace un año.

Los precios de los contratos de futuros renovables ya han aumentado más del 10%.

Sin embargo, la estacionalidad relacionada con la temporada de calefacción sugiere que los picos de precios generalmente se alcanzan durante noviembre y los precios disminuyen más tarde.

La curva de futuros indica que los precios más altos deberían ocurrir en diciembre (contrato de enero). El consumo de gas actualmente se mantiene en un nivel elevado. Octubre suele ser el comienzo de la temporada de calefacción. Sin embargo, el momento en que la demanda supera la oferta y el gas se extrae de las reservas suele caer en la primera semana de noviembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La estacionalidad indica que el máximo de precios debería fijarse en noviembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El año pasado, los precios del gas aumentaron alrededor de USD 0,6 por contrato después del vuelco de septiembre. Si la situación se repitiera, se trataría de una igualación de precios desde el máximo de junio de este año, por encima del nivel de USD 3,1/MMBTU. En este momento, el contrato de enero se cotiza a USD 3,6/MMBTU. Fuente: xStation5 Oro: El oro alcanza otro máximo histórico en previsión de nuevos recortes de tasas de interés en EE. UU.

En este momento, la probabilidad de un recorte de 50 pb en noviembre ya ha aumentado al 50%.

Goolsbee, de EE. UU., cree que existe la posibilidad de otro movimiento de este tipo, considerando el nivel aún restrictivo de las tasas de interés. Kashkaari señala la necesidad de apoyar el mercado laboral con un recorte mayor este año.

Los ETF siguen comprando oro. En este momento, ya estamos registrando el tercer mes consecutivo de crecimiento del oro.

El aumento de los precios del oro en términos anuales ya supera el 25%, lo que ha sucedido muy pocas veces en la historia. Sin embargo, el oro está rompiendo la estacionalidad de 5 y 10 años, siguiendo la estacionalidad de largo plazo. La estacionalidad de largo plazo indica un máximo ahora, luego a principios de noviembre y a fines de diciembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los ETF continúan comprando oro, lo que se mantiene por tercer mes consecutivo. Fuente: xStation5 Cacao: La Asociación Europea del Cacao afirmó que la directiva de la Comisión Europea sobre deforestación, que entrará en vigencia en diciembre, podría bloquear una cantidad significativa de cacao y otros productos agrícolas a Europa. La directiva sobre deforestación obligará a los comerciantes de productos básicos como el cacao, el café, la soja, etc., a demostrar que sus productos no proceden de tierras que hayan sido deforestadas después de 2020.

En teoría, esto podría provocar un aumento de los precios en Europa y aumentar la brecha entre los mercados europeo y estadounidense.

Las existencias de cacao siguen cayendo, justo antes de la temporada de cosecha, que suele empezar en octubre.

Los altos precios del cacao a partir de 2023 han provocado un aumento de las plantaciones en todo el mundo, pero el impacto en la oferta puede no ser visible hasta dentro de unos 4 años. Las existencias de cacao se encuentran en su nivel más bajo desde 2008. Sin embargo, el precio se mantiene por debajo de la importante resistencia de los 8.000 dólares por tonelada, justo antes del inicio de la temporada propiamente dicha. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio se mantiene por debajo de la importante resistencia de los 8.000 dólares por tonelada y por debajo del retroceso de 50,0 de toda la ola de crecimiento de este año. Teóricamente, el inicio de la nueva temporada debería ser negativo para los precios, pero todo dependerá de los suministros iniciales de cacao. Además, a partir de diciembre entrará en vigor la directiva europea que prohíbe el uso de productos agrícolas procedentes de zonas deforestadas a partir de 2020. Esto puede limitar la oferta disponible para Europa y aumentar los precios del cacao de mayor calidad. Fuente: xStation5



