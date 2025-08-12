Resumen de materias primas – Petróleo, Oro, Cacao, Café (12.08.2025)

Petróleo: evolución reciente y factores geopolíticos clave
Contexto geopolítico y sanciones a Rusia
La semana pasada, los precios del petróleo crudo cayeron ante la ausencia de aranceles de represalia a Rusia, salvo un arancel adicional del 25 % para India, visto como una presión política para lograr un acuerdo comercial.
Evidencias indican que las sanciones están impactando a India, pues sus principales refinerías han comenzado a comprar crudo de otros proveedores para entregas en septiembre y octubre.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Encuentro Trump-Putin y repercusiones en el mercado
Antes del fin de semana se confirmó una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para el 15 de agosto. A pesar de esto, los precios se mantienen bajos por la incertidumbre sobre si esta cumbre influirá en la guerra entre Ucrania y Rusia.
Producción y gestión de oferta
Rusia continúa manejando las sanciones con eficacia y las reducciones en sus exportaciones se deben principalmente a recortes de producción de la OPEP+.
El crudo tuvo un leve rebote tras las declaraciones del presidente ucraniano Zelensky, quien descartó un final rápido del conflicto y rechazó cesiones territoriales.
Perspectivas de mercado y producción
-
J.P. Morgan advierte que aranceles elevados a países que importan petróleo ruso podrían causar disrupciones graves.
-
La OPEP+ aumentó la producción a 27,5 millones de barriles diarios (+260.000 respecto al mes anterior).
Las existencias se estabilizaron, pero se prevé un repunte al final del verano, presionando precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Análisis técnico y estacionalidad
El petróleo se mueve en línea con situaciones geopolíticas previas relacionadas con restricciones de suministro. Si se produjera otro intento de limitar la oferta, el precio debería reaccionar nuevamente con ganancias a corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
El petróleo sigue por debajo de una resistencia clave en la media móvil de 200 periodos. Fuente: xStation5
La estacionalidad indica aumento de precios a principios de otoño, con máximo local cerca del día 200 de negociación, seguido por corrección. Fuente: Bloomberg Finance LP
Oro: aranceles, dinámica global y movimientos en los mercados
Impacto de los aranceles y mensajes oficiales
Donald Trump aseguró en su plataforma Truth que no habrá aranceles sobre la importación de oro y bienes especiales a EE. UU., tras una semana con fuerte volatilidad que elevó los futuros 100 dólares por encima del precio spot.
La Casa Blanca prepara una orden ejecutiva para clarificar la situación.
Comercio internacional y posiciones de mercado
-
EE. UU. importa oro principalmente desde Suiza y Canadá, países que podrían verse afectados por aranceles de hasta 39 % y 35 %.
-
La Reserva Federal mantiene cierta calma, pero podría tensar la política en septiembre, antes de nuevas decisiones de tipos.
-
Los ETF continúan aumentando compras, y aunque el volumen de onzas está bajo máximos históricos, el valor alcanza récords.
Posiciones y tendencias globales
-
Posiciones largas en el COMEX disminuyeron antes de dudas sobre aranceles.
En la Bolsa de Shanghái, las posiciones largas están en máximo histórico, mostrando fuerte demanda china.
Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Fase de consolidación y estacionalidad
Tras el repunte en el primer semestre, el oro entra en consolidación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Estacionalidad sugiere repunte a finales de verano, con corrección hacia día 200 de negociación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Cacao: condiciones climáticas adversas y sus efectos en precios e inventarios
Clima y daños a cultivos
Los precios del cacao aumentaron por reportes de malas condiciones meteorológicas en África Occidental, dañando cultivos justo antes de la temporada principal.
Según el Centro Europeo de Previsiones, las lluvias en Ghana y Costa de Marfil estuvieron bajo promedio de 30 años, con temperaturas altas.
Movimientos en el mercado y curva forward
-
Subida del 7 % en precios parcialmente revertida por vencimiento de futuros y cierre de posiciones.
-
La curva forward está en backwardation, aunque menos pronunciada que hace un mes.
Inventarios en bolsa caen por segundo mes consecutivo, indicando entregas insuficientes. Fuente: Bloomberg Finance LP
Producción y procesamiento
-
Previsión de caída del 10 % en producción media temporada en Costa de Marfil, y 11 % en Nigeria.
-
Para la temporada completa, se espera aumento en Costa de Marfil, Ghana y Camerún.
Procesamiento cayó entre 3 % y 16 % según región. Fuente: Bloomberg Finance LP
Demanda e inventarios
-
Producción puede superar demanda, pero se esperan revisiones.
Inventarios siguen bajando, clave vigilar inicio de temporada principal. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Estacionalidad y proyecciones
La estacionalidad indica posible rally con máximo local entre días 180 y 190 de negociación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Café: volatilidad, oferta global y evolución de inventarios
Impacto de aranceles y oferta
El café registró fuerte caída tras sesiones sólidas previas influenciadas por incertidumbre en aranceles.
Los aranceles propuestos podrían aumentar oferta mundial, pero reducir la destinada a EE. UU.
Precio y mercado de futuros
-
Bolsa de Nueva York es referencia global; precios deberían subir para atraer suministros de países distintos a Brasil.
-
Inventarios históricos bajos, similares al año pasado.
Curva forward más alta y pronunciada que hace un mes. Fuente: Bloomberg Finance LP
Diferenciales en futuros
La diferencia entre contratos futuros a tres meses sigue creciendo. Si alcanza 6-7 centavos, el precio spot podría estar sobrevalorado. Fuente: Bloomberg Finance LP
________
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "