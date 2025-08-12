Resumen de materias primas – Petróleo, Oro, Cacao, Café (12.08.2025)

Petróleo: evolución reciente y factores geopolíticos clave

Contexto geopolítico y sanciones a Rusia

La semana pasada, los precios del petróleo crudo cayeron ante la ausencia de aranceles de represalia a Rusia, salvo un arancel adicional del 25 % para India, visto como una presión política para lograr un acuerdo comercial.

Evidencias indican que las sanciones están impactando a India, pues sus principales refinerías han comenzado a comprar crudo de otros proveedores para entregas en septiembre y octubre.

Encuentro Trump-Putin y repercusiones en el mercado

Antes del fin de semana se confirmó una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para el 15 de agosto. A pesar de esto, los precios se mantienen bajos por la incertidumbre sobre si esta cumbre influirá en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Producción y gestión de oferta

Rusia continúa manejando las sanciones con eficacia y las reducciones en sus exportaciones se deben principalmente a recortes de producción de la OPEP+.

El crudo tuvo un leve rebote tras las declaraciones del presidente ucraniano Zelensky, quien descartó un final rápido del conflicto y rechazó cesiones territoriales.

Perspectivas de mercado y producción

J.P. Morgan advierte que aranceles elevados a países que importan petróleo ruso podrían causar disrupciones graves.

La OPEP+ aumentó la producción a 27,5 millones de barriles diarios (+260.000 respecto al mes anterior).

Las existencias se estabilizaron, pero se prevé un repunte al final del verano, presionando precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Análisis técnico y estacionalidad

El petróleo se mueve en línea con situaciones geopolíticas previas relacionadas con restricciones de suministro. Si se produjera otro intento de limitar la oferta, el precio debería reaccionar nuevamente con ganancias a corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El petróleo sigue por debajo de una resistencia clave en la media móvil de 200 periodos. Fuente: xStation5

La estacionalidad indica aumento de precios a principios de otoño, con máximo local cerca del día 200 de negociación, seguido por corrección. Fuente: Bloomberg Finance LP

Oro: aranceles, dinámica global y movimientos en los mercados

Impacto de los aranceles y mensajes oficiales

Donald Trump aseguró en su plataforma Truth que no habrá aranceles sobre la importación de oro y bienes especiales a EE. UU., tras una semana con fuerte volatilidad que elevó los futuros 100 dólares por encima del precio spot.

La Casa Blanca prepara una orden ejecutiva para clarificar la situación.

Comercio internacional y posiciones de mercado

EE. UU. importa oro principalmente desde Suiza y Canadá , países que podrían verse afectados por aranceles de hasta 39 % y 35 %.

La Reserva Federal mantiene cierta calma, pero podría tensar la política en septiembre, antes de nuevas decisiones de tipos.

Los ETF continúan aumentando compras, y aunque el volumen de onzas está bajo máximos históricos, el valor alcanza récords.

Posiciones y tendencias globales

Posiciones largas en el COMEX disminuyeron antes de dudas sobre aranceles.

En la Bolsa de Shanghái, las posiciones largas están en máximo histórico, mostrando fuerte demanda china.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Fase de consolidación y estacionalidad

Tras el repunte en el primer semestre, el oro entra en consolidación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Estacionalidad sugiere repunte a finales de verano, con corrección hacia día 200 de negociación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cacao: condiciones climáticas adversas y sus efectos en precios e inventarios

Clima y daños a cultivos

Los precios del cacao aumentaron por reportes de malas condiciones meteorológicas en África Occidental, dañando cultivos justo antes de la temporada principal.

Según el Centro Europeo de Previsiones, las lluvias en Ghana y Costa de Marfil estuvieron bajo promedio de 30 años, con temperaturas altas.

Movimientos en el mercado y curva forward

Subida del 7 % en precios parcialmente revertida por vencimiento de futuros y cierre de posiciones.

La curva forward está en backwardation, aunque menos pronunciada que hace un mes.

Inventarios en bolsa caen por segundo mes consecutivo, indicando entregas insuficientes. Fuente: Bloomberg Finance LP

Producción y procesamiento

Previsión de caída del 10 % en producción media temporada en Costa de Marfil, y 11 % en Nigeria.

Para la temporada completa, se espera aumento en Costa de Marfil, Ghana y Camerún.

Procesamiento cayó entre 3 % y 16 % según región. Fuente: Bloomberg Finance LP

Demanda e inventarios

Producción puede superar demanda, pero se esperan revisiones.

Inventarios siguen bajando, clave vigilar inicio de temporada principal. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Estacionalidad y proyecciones

La estacionalidad indica posible rally con máximo local entre días 180 y 190 de negociación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Café: volatilidad, oferta global y evolución de inventarios

Impacto de aranceles y oferta

El café registró fuerte caída tras sesiones sólidas previas influenciadas por incertidumbre en aranceles.

Los aranceles propuestos podrían aumentar oferta mundial, pero reducir la destinada a EE. UU.

Precio y mercado de futuros

Bolsa de Nueva York es referencia global; precios deberían subir para atraer suministros de países distintos a Brasil.

Inventarios históricos bajos, similares al año pasado.

Curva forward más alta y pronunciada que hace un mes. Fuente: Bloomberg Finance LP

Diferenciales en futuros

La diferencia entre contratos futuros a tres meses sigue creciendo. Si alcanza 6-7 centavos, el precio spot podría estar sobrevalorado. Fuente: Bloomberg Finance LP

