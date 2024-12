Resumen de materias primas: petróleo, oro, gas natural, café (03.12.2024)

Petróleo: Los índices PMI de noviembre de China y el ISM manufacturero de EE. UU. resultaron más fuertes de lo esperado, lo que sugiere un potencial limitado de disminución de la demanda en los últimos meses de este año

Sin embargo, las últimas previsiones de la EIA indican un potencial exceso de oferta significativo el próximo año, el mayor acumulado desde 2022

La EIA predice un crecimiento mínimo de la producción de la OPEP+ en 2025, lo que sugiere que la institución estadounidense asume una restauración de la producción retrasada del cártel

La OPEP+ pospuso su reunión de producción al 5 de diciembre. Ahora se espera que la OPEP+ decida comenzar a restaurar la producción a partir del segundo trimestre

Los acuerdos anteriores asumían que la OPEP+ restauraría la producción en 180.000 barriles por día mensualmente, a partir de octubre. Este cronograma se ha pospuesto continuamente

Cabe destacar que, a partir del próximo año, los Emiratos Árabes Unidos planean aumentar gradualmente la producción, alcanzando un aumento de 300.000 barriles por día para 2025 Las previsiones de la EIA indican un potencial de sobreoferta significativa el próximo año, incluso asumiendo un crecimiento mínimo de la producción de la OPEP+. Fuente: EIA, XTB Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inventarios de petróleo en los EE. UU. se han consolidado recientemente, aunque siguen por debajo del promedio de 5 años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El petróleo WTI sigue bajo presión durante más tiempo y lucha por mantenerse por encima de los 70 dólares por barril. Sin embargo, si el aumento de la producción se pospone a los últimos meses del segundo trimestre, existe la posibilidad de un impacto positivo en el petróleo y un movimiento por encima de la zona relacionada con los promedios de las medias móviles simples (SMA) de 25 y 50, alrededor de los 71 dólares por barril. Fuente: xStation5 Gas Natural: El consumo actual de gas en los Estados Unidos es significativamente mayor de lo que sugieren los patrones estacionales. La alta demanda de gas se mantendrá sin duda en la perspectiva de 1 semana

Por otro lado, los pronósticos de 2 semanas ya indican un claro aumento de temperatura en comparación con los niveles estándar

Los inventarios de EE. UU. se mantienen en niveles extremadamente altos, lo que se relacionó con la reanudación de una mayor producción y la limitación de las exportaciones

La estacionalidad de los precios en sí misma indica posibles disminuciones significativas (según los promedios de 5 y 10 años). Sin embargo, al observar estos promedios, las disminuciones de precios comienzan más tarde que el estándar Las temperaturas en la perspectiva de 2 semanas serán significativamente más altas. Fuente: Bloomberg Finance LP El consumo (gráfico superior) es más alto que el estándar, lo que se relaciona con las temperaturas más bajas actuales. Sin embargo, en la perspectiva de 2 semanas, el consumo debería volver a los niveles promedio. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de EE. UU. se mantienen en niveles muy altos. Sin embargo, las próximas dos publicaciones deberían mostrar disminuciones significativas de inventario. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del gas rompe el promedio de 15 períodos, que históricamente era una señal de corrección. El rango de movimiento descendente puede suponer incluso bajar por debajo de $ 3, a áreas de línea de tendencia al alza. Si el invierno vuelve a ser cálido, no se puede descartar un movimiento hacia alrededor de 2,5 USD/MMBTU. En caso de otro ataque invernal, el escenario alcista supone entrar en la zona de 3,5-4,0 USD/MMBTU. Fuente: xStation5 Oro: El oro experimentó su primera caída de precio desde enero de este año (excluyendo un cambio menor que ocurrió en junio)

La toma de beneficios en el oro se produjo en relación con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos

La estacionalidad a corto plazo indica una posible recuperación en diciembre. Por otro lado, el futuro destino del oro puede depender de las perspectivas de las tasas de interés en los Estados Unidos

La relación oro-plata es actualmente bastante alta, lo que puede sugerir que con la recuperación del mercado de metales preciosos, se verá de nuevo un mayor potencial de crecimiento del precio de la plata

Suponiendo que el precio del oro aumente a 3.000 USD por onza y la relación disminuya a 70, esto daría la posibilidad de que el precio de la plata se sitúe en casi 43 USD por onza Excluyendo un pequeño retroceso de junio, el oro experimentó su primera corrección importante desde enero, si nos fijamos en los cambios mensuales. Sin embargo, desde 2017 el oro siempre ha ganado en diciembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Si observamos el comportamiento del oro después de la elección de Biden hace 4 años, teóricamente deberíamos estar poniendo fin a la corrección. Por otro lado, las elecciones de hace 8 años indican que es posible otra semana de caídas. Si observamos la estacionalidad detallada de diciembre, generalmente los mayores aumentos ocurren del 13 al 15 de diciembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Si observamos el comportamiento promedio del oro después del primer recorte del ciclo, teóricamente deberíamos prepararnos para unos 10 a 20 días de consolidación, antes de una recuperación posterior. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La cantidad de posiciones especulativas netas está creciendo, pero esto está relacionado con la disminución de las posiciones cortas. Las posiciones largas no han crecido durante varias semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El oro está experimentando actualmente un intento de recuperación, pero según los cambios recientes, el mercado espera nuevos estímulos. El próximo evento importante para el oro será la decisión de la Fed el 18 de diciembre. Aunque potencialmente esto podría ser una amenaza para el oro, uno debe recordar el problema de la realización del riesgo y el regreso a la tendencia principal. Fuente: xStation5 Café: El precio del café retrocede desde niveles casi máximos desde 1977 debido al aumento de las lluvias

La caída del precio del café en Brasil aumenta las posibilidades de una mayor producción en la temporada 24/25

Debido a la debilidad extrema del real, los agricultores brasileños intentaron aprovechar la situación y vender la mayoría de sus existencias para la exportación. Sin embargo, actualmente observamos incertidumbre con respecto a la cosecha del próximo año, lo que puede limitar el potencial de reposición de inventarios para el próximo año

Las previsiones oficiales aún suponen un exceso de oferta significativo el próximo año, pero las condiciones climáticas actuales indican que las próximas previsiones deberían revisarse en gran medida

La curva de futuros de corto plazo no está en un fuerte retroceso, aunque las diferencias entre los contratos más cercanos son mayores que hace un mes El precio del café cae debido a la aparición de lluvias en Brasil. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Aún se espera un exceso de oferta significativo con la producción de Brasil en 66-70 millones de bolsas. Sin embargo, si la producción se revisara en un 5%, podría aparecer el potencial de reducir todo el exceso de oferta. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB No se ve un retroceso extremo en el mercado, aunque es mayor que hace un mes. El mercado habla de falta de nuevos vendedores. Fuente: Bloomberg Finance LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "