Resumen de mitad de sesión : Las presentaciones hacen mella en el Dax 40

Las acciones europeas se comportan relativamente bien durante la sesión del jueves: el índice Euro Stoxx 50 sube un 0,4%, impulsado por el aumento de los precios del petróleo y los metales preciosos. Los sectores con mejor rendimiento son la minería y la industria de los combustibles.

Las amenazas de Trump contra Irán están impulsando el alza de los precios del petróleo y el oro. SAP cae un 14%, la mayor caída diaria desde 2020 tras las débiles previsiones sobre los datos de cartera de pedidos en el sector de la nube.

Deutsche Bank sube una décima tras presentar sus beneficios anuales récord (los mejores desde 2007). Con unos ingresos de 7.730 millones de euros (por encima de los 7.640 millones de euros estimados). El ejercicio 2025 cerró con un beneficio neto récord de 7.100 millones de euros (+546% interanual), con FIC cotizando a 2.000 millones de euros (fuerte). El consejo de administración propone un dividendo de 1 euro por acción y una nueva recompra de 1.000 millones de euros.

El Dax 40 baja un 1% tras estas noticias corporativas, con las empresas tecnológicas mostrando un bajo rendimiento, en especial SAP.

Resultados corporativos

Roche presentó sólidos resultados para el cuarto trimestre de 2025, con ingresos de 15.650 millones de CHF (superando las expectativas de 15.450 millones de CHF), con los sectores farmacéutico (12.110 millones de CHF) y de diagnóstico (3.540 millones de CHF) cerca de las expectativas. El BPA de 19,46 CHF se situó ligeramente por debajo de las expectativas, pero el beneficio operativo para todo el año 2025 fue de 21.830 millones de CHF por encima del consenso; se prevé un crecimiento de las ventas de un dígito medio y un BPA básico de un dígito alto, además de un mayor dividendo para 2026.

Sanofi presentó sólidos resultados para el cuarto trimestre de 2025, con ingresos de 11.300 millones de euros (superando las expectativas de 11.200 millones de euros). La reacción a los resultados de las 7 Magníficas de ayer (Microsoft, Meta Platforms y Tesla) está afectando negativamente a los precios de los futuros, con un retroceso del 0,2% en el caso del Nasdaq 100.

Otros mercados

En el mercado Forex, observamos nuevas subidas para el dólar canadiense y el dólar estadounidense. El franco suizo también se está recuperando. Mientras tanto, las caídas se concentran en la libra esterlina y el euro.

Los metales preciosos siguen subiendo, con el oro repuntando un 1,85%. Los inversores se centran hoy en los informes sobre las prestaciones por desempleo en EE. UU., los datos sobre pedidos de bienes duraderos/pedidos de fábrica y los datos de la EIA sobre los inventarios de gas natural.

En EE. UU., hoy conoceremos los resultados de Lockheed Martin, Altria, Mastercard y Apple.