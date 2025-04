Resumen diario: aumenta el optimismo impulsado por los avances en las negociaciones con Japón y la Unión Europea. 🔎📈

Los índices del mercado bursátil estadounidense repuntaron ligeramente hacia el cierre de la sesión. Las alzas están impulsadas por las expectativas ante los primeros efectos de las conversaciones bilaterales entre socios y EE. UU.

Al momento de la publicación, los futuros del S&P 500 suben un 0,80 % hasta los 5.340 puntos, los del Nasdaq 100 un 0,32 % hasta los 18.400 puntos, y los del Russell 2000 un 0,95 % hasta los 1.888 puntos. Los índices europeos también cierran la sesión al alza, con subidas de entre el 1,00 % y el 2,00 %.

El índice dólar (DXY) avanza un 0,30 % hasta los 99.300 puntos. Mientras tanto, las monedas que recientemente actuaron como refugio —el yen japonés y el franco suizo— pierden valor. Estas son hoy las dos divisas más débiles, lo que podría indicar una ligera sensación de alivio en los mercados.

Trump expresó su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea y señaló que las negociaciones avanzan positivamente. Según el expresidente, los primeros resultados podrían anunciarse pronto.

Desde la Casa Blanca, la primera ministra italiana Giorgia Meloni manifestó que se puede alcanzar un acuerdo entre EE. UU. y la UE, y propuso organizar una reunión con líderes europeos en Italia para dar más impulso a las conversaciones.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, afirmó en una publicación en X.com que las negociaciones con Japón avanzan de manera muy satisfactoria. Si la trayectoria actual continúa, funcionarios de la Casa Blanca esperan poder anunciar pronto un acuerdo comercial con Japón.

El Banco Central Europeo recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas. El comunicado del BCE omite menciones a políticas restrictivas. Según la entidad, el proceso de desinflación avanza según lo previsto.

Durante la rueda de prensa, la presidenta Lagarde reconoció que la desinflación progresa, pero subrayó que persisten importantes incertidumbres y riesgos de estancamiento económico. Lagarde no ocultó su desacuerdo con la política comercial actual de Trump y destacó que la propuesta de aranceles cero es la opción más evidente por parte de la UE.

El mercado ahora anticipa que el BCE adoptará una postura más flexible, con una alta probabilidad de que recorte tasas nuevamente en junio.

Un juez federal dictaminó que Google mantuvo ilegalmente una posición monopólica en el mercado de publicidad en línea, lo que representa un segundo revés judicial importante para el gigante tecnológico en menos de un año. Las acciones de Alphabet llegaron a caer hasta un 1,8 % tras conocerse el fallo, y actualmente retroceden un 0,80 %.

Netflix publicará hoy, tras el cierre del mercado, su informe de beneficios correspondiente al primer trimestre de 2025. Las acciones de Netflix (NASDAQ: Netflix) suben un 2,60 %. El mercado espera ingresos por USD 10.500 millones frente a los USD 9.370 millones de hace un año, y beneficios por USD 10.420 millones según el pronóstico de la compañía. Se estima un beneficio por acción de USD 5,68 frente a los USD 5,28 de hace un año y los USD 5,58 previstos por Netflix.

Eli Lilly anunció resultados para su nuevo medicamento experimental contra la obesidad, llamado orforglipron, que mostró una eficacia comparable a la de las inyecciones en un ensayo clínico reciente. Las acciones de Eli Lilly (NYSE: Eli Lilly) suben un 16,50 % hoy.

El oro y otros metales preciosos registran caídas tras el reciente movimiento alcista. El aumento de la incertidumbre en los mercados impulsó una fuerte entrada de capital hacia el oro, que llegó a superar los USD 3.355 por onza. Hoy, el oro cae un 0,70 % hasta los USD 3.318.

El bitcóin sube un 1,20 % hasta los USD 85.000, con ligeras subidas también en Ethereum, que cotiza ahora a USD 1.610. A diferencia del mercado bursátil, las criptomonedas no han experimentado una liquidación tan pronunciada en las últimas semanas.

