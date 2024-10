Resumen diario: Bitcoin prueba los 68.000 USD y el oro cotiza cerca de máximos históricos 📈

聽 La sesi贸n burs谩til de hoy ha sido bastante tranquila. El S&P 500 intenta recuperar las caidas de ayer y sube un 0,33%. El Nasdaq baja un 0,05%. El WIG20 ha tenido una sesi贸n fuerte hoy, ganando m谩s del 1%.

Las ca铆das del mercado de ayer se relacionaron con el retroceso del sector de semiconductores tras la publicaci贸n prematura de los resultados de ASML, que mostraron una ca铆da significativa de los pedidos.

En el mercado burs谩til estadounidense, los inversores est谩n claramente favoreciendo hoy los valores de peque帽a capitalizaci贸n. El 铆ndice Russell 2000 ha subido un 1,50%, por encima de los 2300 puntos, y actualmente est谩 probando un m谩ximo cercano a los tres a帽os.

Los resultados de Morgan Stanley han sido mucho m谩s fuertes de lo esperado hoy. Los beneficios aumentaron m谩s del 30% interanual y los beneficios de la banca de inversi贸n aumentaron m谩s del 50% interanual. Las acciones de la empresa subieron m谩s del 7%.

El evento clave de ma帽ana ser谩 la publicaci贸n de los resultados de Netflix tras la sesi贸n de Wall Street, as铆 como el informe de ventas minoristas de Estados Unidos.

Los precios del petr贸leo siguieron bajando en medio de la creciente confianza del mercado en que Israel no atacar谩 la infraestructura petrolera de Ir谩n. El petr贸leo WTI volvi贸 a probar el nivel de 70 USD por barril.

Tambi茅n hubo un notable retroceso en el mercado del gas natural. El gas natural cay贸 m谩s de un 2%, cayendo por debajo de los 2,4 USD/MMBTU, un d铆a antes de la renovaci贸n del contrato, debido a las altas temperaturas que indican un bajo consumo de gas al comienzo de la temporada de calefacci贸n.

La inflaci贸n en el Reino Unido estuvo muy por debajo de las expectativas y del objetivo de inflaci贸n. La inflaci贸n de septiembre fue del 1,7% interanual, por debajo del nivel anterior del 2,2% interanual. La inflaci贸n subyacente sigue siendo alta, pero cay贸 al 3,2% interanual.

La libra perdi贸 m谩s del 0,5% frente al d贸lar estadounidense hoy. El par GBP - USD prob贸 el nivel de 1,30.

El oro prob贸 m谩ximos hist贸ricos hoy en 2.685 USD por onza.

En el mercado de criptomonedas, las ganancias se observan principalmente en Bitcoin, que super贸 hoy los 68.000 USD. Al momento de la publicaci贸n, el precio se mantiene ligeramente por debajo de este nivel, con un aumento de casi el 1,30%.

Si bien Bitcoin muestra un fuerte crecimiento, otros proyectos tienen un rendimiento inferior, con Ethereum ganando solo un 0,50% a 2.620 USD. La relación ETH/BTC cayó hoy a su nivel más bajo desde abril de 2021.

