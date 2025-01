Resumen diario: buena temporada de resultados y Trump impulsan los índices bursátiles 🖋️

Los índices de EE.UU. cerraron la sesión de hoy con un sentimiento moderadamente positivo. Las alzas fueron impulsadas principalmente por las empresas tecnológicas, en particular aquellas del sector de semiconductores. La atención de los inversionistas permanece centrada en las decisiones recientes de la nueva administración de Donald Trump, incluyendo el anuncio del proyecto Stargate.

El índice S&P 500 subió de manera "modesta" un 0,60% para alcanzar 6130 puntos, logrando nuevos máximos históricos. El índice Nasdaq 100, orientado a la tecnología, registró un alza del 1,10% para alcanzar 21.400 puntos. Por otro lado, el índice Russell 2000 tuvo una caída del 0,50%, cerrando en 2320 puntos.

Procter & Gamble superó las estimaciones de beneficios del segundo trimestre, impulsada por una mayor demanda de productos para el hogar. Las acciones de esta empresa de bienes de consumo subieron cerca de un 2,5% hoy.

La farmacéutica y compañía médica Johnson & Johnson reportó resultados del cuarto trimestre de 2024 mejores de lo esperado, aunque los beneficios fueron ligeramente inferiores a los niveles del año pasado.

El índice Euro Stoxx 50 alcanzó nuevos máximos históricos, liderado por empresas de lujo y tecnológicas europeas, beneficiadas por los planes de inversión en IA de Trump.

El yen japonés se debilitó frente a la mayoría de las monedas del G7. El par dólar-yen subió a más de 156,500 yenes, registrando un alza intradía del 0,7%. Mientras tanto, el zloty polaco se fortaleció en Europa, alcanzando su nivel más alto frente al euro en cinco años.

El oro subió casi un 0,5% hoy, superando niveles clave de resistencia cerca de los $2.720 por onza. Esto extendió la tendencia técnica alcista del metal.

En el mercado energético, el crudo WTI bajó un 0,50%, cotizando a $75,50 por barril. En contraste, el gas natural destacó con un alza del 4,40%. ERCOT, el operador de red en Texas, anunció hoy que los puertos de Texas reanudaron operaciones tras la tormenta de nieve Enzo.

El mercado de criptomonedas vio un ligero descenso en el sentimiento, a pesar de que Bitcoin cotiza por encima de $100.000. Al momento de la publicación, Bitcoin y Ethereum bajaron un 1,60%, cotizando a $104.500 y $3.270, respectivamente. Sin embargo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 0,30%, alcanzando $1,07 billones.

Fundamentalmente, se están desarrollando avances significativos en el sector de criptomonedas. Mark T. Uyeda, el nuevo presidente en funciones de la SEC, anunció la formación de un grupo de trabajo sobre criptomonedas. Este grupo busca crear marcos regulatorios claros y comprensivos para los activos digitales, con la comisionada de la SEC, Hester Peirce, liderando el equipo.

