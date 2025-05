Resumen diario: Caída del gas natural y el oro, el Nasdaq 100 lidera beneficios en Wall Street

Los índices europeos, incluidos el DAX y el FTSE, cerraron la sesión ligeramente en rojo. El sentimiento en la Bolsa de Varsovia fue algo más débil, pero el WIG20 retrocedió solo un 0,6% y se mantiene cerca de máximos locales. Los índices estadounidenses registran avances moderados, con el Nasdaq 100 subiendo casi un 0,5%. Las acciones de Rigetti Computing se disparan cerca de un 17% tras sus resultados del primer trimestre, en los que la empresa de computación cuántica reportó más de 42 millones de dólares en ingresos netos, pese a una pérdida operativa superior a los 20 millones de dólares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Super Micro Computer, impulsadas por el actual "mercado alcista de IA", repuntan más de un 17% gracias a un acuerdo de 20.000 millones de dólares con Arabia Saudita. Por su parte, Nvidia y Alphabet lideran las alzas entre las tecnológicas de gran capitalización, ambas con subidas cercanas al 4%. También destacan los avances de Tesla y Sea Ltd (con sede en Singapur), impulsados por sólidos resultados financieros. El oro cae más de un 2%, en un contexto de menor tensión comercial global, efecto de los “acuerdos de Trump” y toma de beneficios en un entorno de rendimientos aún elevados. Con la disminución de las probabilidades de recesión en EE. UU., la demanda de activos tradicionales de refugio está bajo presión. La plata también registra una caída cercana al 2%. El dólar estadounidense muestra un comportamiento mixto. El par EUR/USD borró parte de sus ganancias previas tras informes de prensa que indican que la administración estadounidense no incluirá cláusulas orientadas a debilitar al dólar en los acuerdos comerciales actualmente en negociación. Los miembros de la Reserva Federal, Goolsbee y Jefferson, señalaron una postura cautelosa respecto al mantenimiento de la política monetaria actual, sugiriendo que las presiones inflacionarias derivadas de aranceles podrían ser temporales, aunque el crecimiento económico podría desacelerarse, si bien las condiciones generales han mejorado. El gas natural retrocede cerca de un 4% debido a menores previsiones de demanda, y el petróleo crudo también cotiza ligeramente a la baja. A continuación, el informe semanal de inventarios de petróleo de la EIA: Inventarios de crudo EIA : +3,454M (Previsión: -2,209M | Anterior: -2,032M)

Inventarios de gasolina EIA : -1,022M (Previsión: -0,938M | Anterior: +0,188M)

Inventarios en Cushing EIA: -1,069M (Anterior: -0,740M) Entre los productos agrícolas, las mayores caídas se observaron en el café y el algodón. Donald Trump anunció que hoy se esperan actualizaciones sobre las negociaciones entre Ucrania y Rusia, aunque el resultado final de las conversaciones en Estambul parece altamente incierto. Según medios, ni Putin ni Lavrov asistirían en persona.

