Resumen diario: El DAX alcanza un nuevo máximo histórico; el gas natural cae un 3,5% por previsiones de clima más cálido en EE. UU.

Los mercados bursátiles en Europa han tenido un comienzo de semana sólido. No solo los principales índices del continente cotizan cerca de sus máximos históricos, sino que también amplían la ya significativa brecha de rendimiento en comparación con los índices de EE. UU. Wall Street permaneció cerrado hoy debido a un festivo (Día del Presidente).

El DAX de Alemania (+1,37%) alcanzó un nuevo récord, acumulando una alza del 14% en lo que va del año. El WIG20 de Polonia no se queda atrás, sumando un alza del 17,5% en el mismo período y ganando casi un 0,8% solo hoy.

En el ámbito corporativo, Rheinmetall destacó con un alza del 8% en sus acciones. Los inversores aumentaron su confianza en la aceleración de las inversiones en defensa dentro de los países de la OTAN tras declaraciones de políticos europeos. Las acciones de BAE Systems (Reino Unido), Leonardo (Italia), Kongsberg Gruppen (Noruega) y Dassault (Francia) también registraron alzas de entre el 5% y el 8%.

Por la tarde, surgieron informes sobre los planes de Taiwán de realizar compras multimillonarias de armamento estadounidense, lo que podría impulsar una recuperación en el sector de defensa de EE. UU. mañana.

En el mercado de divisas, el yen japonés es actualmente la moneda más fuerte, mientras que el franco suizo y el euro están bajo presión. Declaraciones de funcionarios de la Fed, Michelle Bowman y Patrick Harker , sugieren un enfoque cauteloso en la política monetaria de EE. UU., aunque la preocupación por las políticas comerciales de Trump aumenta la probabilidad de un recorte de tasas este año.

La euforia del yen hoy se debe a los datos del PIB de Japón, que superaron las expectativas del mercado. Indicadores clave de la fortaleza económica de Japón sugieren un posible endurecimiento monetario en el futuro, mientras que el dólar estadounidense ha mostrado debilidad en los últimos días.

El PIB de Japón creció un 2,8% interanual en el cuarto trimestre de 2024 , superando ligeramente la expectativa del 1% y acelerándose desde el 1,7% en el tercer trimestre de 2024 . Ajustado estacionalmente, la economía se expandió un 1,2% interanual , por encima del 0,6% esperado .

El oro ha subido por encima de los $2.900 por onza , impulsado por un dólar más débil, extendiendo su recuperación tras los datos de ventas minoristas en EE. UU. más débiles desde 2020 para enero.

Los futuros del gas natural caen cerca de un 3,5% hoy, después de que las nuevas previsiones meteorológicas apuntaran a temperaturas más altas en EE. UU. Temperaturas más elevadas podrían reducir la demanda de generación de energía a gas , lo que a su vez disminuye el impacto de una reducción de inventarios mayor a la esperada en los precios.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue débil. Bitcoin cae un 1,5%, bajando a $95.000, mientras que Solana pierde un 6% y el token TRUMP retrocede casi un 10%.

