Resumen diario: El dólar-yen sube un 1% gracias a la fortaleza del dólar estadounidense 💵Wall Street borra las alzas iniciales, incertidumbre cerca de máximos locales

El 铆ndice Hang Seng de China no logr贸 repetir las ganancias de ayer, y los futuros de 铆ndices chinos hoy vieron una correcci贸n de casi el 3% en el repunte, impulsados 鈥嬧媝or se帽ales moderadas del PBoC. Los 铆ndices europeos CAC40 y FTSE registraron ca铆das cercanas al 0,5%, el DAX retrocedi贸 ligeramente; el WIG20 subi贸 un 0,4%, donde las ganancias fueron dominadas por las acciones de Dino, que subieron m谩s del 5%

La atenci贸n del mercado de divisas hoy est谩 capturada por el d贸lar, que est谩 registrando un fortalecimiento masivo. El d贸lar indice聽est谩 subiendo casi un 0,7% y el EUR - USD ha ca铆do r谩pidamente desde m谩ximos locales cerca de 1,12 a alrededor de 1,113 hoy, cayendo un 0,4%. Los rendimientos de los bonos a 10 a帽os subieron alrededor de 4 puntos b谩sicos hasta el 3,77%. A pesar de que el oro subi贸 un 0,2% hoy,

Despu茅s de una apertura bastante positiva del mercado de valores de EE. UU., estamos viendo un enfriamiento del sentimiento. Nvidia borr贸 parte del crecimiento y ahora est谩 subiendo un 2%, mientras que el Nasdaq 100 se negocia sin cambios y el DJIA聽est谩 cayendo un 0,6%, impulsado en gran medida por una ca铆da de casi el 5% en las acciones de la compa帽铆a farmac茅utica Amgen

Las acciones de Apple caen casi un 1% despu茅s de que los datos de agosto apuntaran a una baja demanda en China. New Street inform贸 que espera una decepci贸n negativa de alrededor del 10% en los env铆os de iPhone de este a帽o (se esperan 215 millones de env铆os, un 10% por debajo del consenso); sin embargo, mantuvo su calificaci贸n de 225 d贸lares por acci贸n

Desde las noticias de la apertura de la planta de energ铆a nuclear de Three Mile Island, que suministrar谩 energ铆a a los centros de datos de Microsoft, el inter茅s especulativo ha sido evidente entre las empresas relacionadas con el uranio, con Denison Mines ganando casi un 6%, despu茅s de una mejora en BMO Capital

Los datos de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos resultaron ser marginalmente m谩s fuertes de lo previsto. Ventas de viviendas en agosto: 716.000 (previstas: 699.000; anterior: 751.000). La tasa de crecimiento fue del -4,7% intermensual (anterior: 10,3% intermensual). Los datos anteriores mostraron un aumento del 11% en las solicitudes de hipotecas semanalmente, tras el aumento del 14,2% de la semana pasada.

Seg煤n la administraci贸n estadounidense, todav铆a existe el riesgo de una escalada en toda regla en Oriente Medio; las declaraciones de Biden as铆 lo indican, y Anthony Blinken indic贸 que la situaci贸n podr铆a escalar r谩pidamente. Ayer, Hezbol谩 lanz贸 otro ataque con cohetes contra Israel. Sin embargo, el petr贸leo retrocedi贸 en la ola de "desescalada" de las tensiones en Libia. Seg煤n la EIA, los inventarios disminuyeron m谩s de lo esperado. Hubo una disminuci贸n de los inventarios, adem谩s de una ca铆da en la utilizaci贸n de la capacidad de refinaci贸n con el aumento de la demanda de combustible, pero el crudo Brent perdi贸 m谩s del 2,3%聽 Variaci贸n de los inventarios de crudo Brent: -4,47 millones de brk (previsto: -1,43 millones de brk; anterior: -1,63 millones de brk)

Inventarios de gasolina: -1,5 millones de brk (previsto: +0,2 millones de brk; anterior: +0,069 millones de brk)

Existencias de destilados: -2,2 millones de brk (previsto: -1,2 millones de brk; anterior: +0,125 millones de brk)

El presidente ruso, Putin, indic贸 hoy que Rusia considerar铆a una respuesta nuclear incluso a un ataque convencional en su territorio por parte de un estado no poseedor de armas nucleares, pero apoyado por un estado con armas nucleares, o un grupo de estados con armas nucleares. Indic贸 que las nuevas realidades geopol铆ticas cambiar谩n la "doctrina nuclear" de Rusia

Entre los productos agr铆colas, podemos ver la mayor ca铆da de casi el 1,7% en los futuros del algod贸n, sin embargo, los sentimientos en torno al trigo, la soja, el caf茅 y el az煤car son s贸lidos, ya que los granos ganan en el rango del 1-1,5%.

A pesar de los comentarios positivos de los analistas de QCP Capital, el sentimiento en torno a las criptomonedas sigue siendo mixto. Bitcoin cae a $ 63.500, a pesar de las se帽ales moderadas de China, donde el PBoC anunci贸 recortes de tasas, lo que potencialmente impulsa el inter茅s en Bitcoin y los ETF que cotizan en Hong Kong El d贸lar estadounidense domina la sesi贸n de divisas de hoy, pero a pesar de ello el oro sube casi un 0,2% hoy. Fuente: xStation5

