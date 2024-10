Resumen diario: el fuerte recorte de la Fed alimenta el sentimiento alcista en Wall Street 📈

Los mercados bursátiles siguen subiendo en euforia tras la decisión moderada de la Fed de ayer. Los futuros de los índices estadounidenses suben hasta un 3,00%, y el Nasdaq-100 sube un 4,00%. Es importante tener en cuenta la renovación de contratos que tuvo lugar durante la noche.

Sin embargo, incluso sin tener en cuenta la renovación, el índice S&P 500 sigue subiendo casi un 2,00%, alcanzando nuevos máximos históricos en 5720 puntos, mientras que el índice Nasdaq 100 está probando actualmente la resistencia en los 20.000 puntos, con una impresionante beneficio del 2,90%.

El índice del dólar se mantuvo relativamente sin cambios durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final del día, prevaleció la presión de venta, lo que llevó al activo a caer un 0,20%, cerrando en 100,4000 puntos.

Citi Bank espera que la flexibilización monetaria agresiva continúe en las próximas reuniones y no descarta otro recorte de 50 puntos básicos en las tasas.

JPMorgan predice otro recorte de 50 puntos básicos en las tasas en noviembre, que podría ajustarse en función de los datos más débiles del mercado laboral de los próximos informes de empleo.

Goldman Sachs espera una serie más larga de recortes de 25 puntos básicos desde noviembre hasta junio de 2025, y la decisión entre un recorte de 25 o 50 puntos básicos en noviembre dependerá de los próximos informes de empleo.

El mercado actualmente incorpora en los precios una probabilidad de aproximadamente el 30% de un recorte de 50 puntos básicos durante la reunión de noviembre.

Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos ascendieron a 3,86 millones (esperado: 3,95 millones; anterior: 3,96 millones). Aunque los datos son débiles, se espera que los futuros recortes de tasas estimulen positivamente el mercado.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos la semana pasada fueron de solo 219.000, por debajo de la lectura anterior de 230.000. El bajo nivel de solicitudes subraya la retórica de la Fed sobre una economía fuerte, lo que refuerza la confianza de los inversores en la compra de activos más riesgosos.

Fitch Ratings señala que, si bien los recortes de tasas de la Reserva Federal alivian cierta presión sobre el mercado inmobiliario estadounidense, es poco probable que las tasas hipotecarias caigan por debajo del 5,0% antes de 2027.

Los inventarios de gas aumentaron ligeramente por encima de las expectativas (+58 bcf; esperado: 54 bcf; anterior: 40 bcf), aunque la tasa de crecimiento está por debajo del promedio de 5 años. Existe una gran posibilidad de que los inventarios caigan por debajo del promedio de 5 años antes de que comience la temporada de calefacción.

Como se esperaba, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios. La votación para mantener las tasas en el 5% fue de 8 a 1, y solo Swati Dhingra votó por un recorte de 25 puntos básicos.

El oro alcanza nuevos máximos históricos, subiendo un 1,20% hoy. Los precios se están consolidando actualmente justo por debajo de los 2600 dólares por onza.

El bitcoin repunta un 5,50% hasta los 63.600 dólares, ampliando el crecimiento dinámico de ayer. El sentimiento positivo está volviendo al mercado de criptomonedas, respaldado por las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía estadounidense y de recortes de las tasas de interés.

