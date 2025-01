Resumen diario: El mercado experimentó una fuerte caída impulsada por datos sólidos del ISM. Gas Natural registró una caída del 6%. 📌

Hoy en Wall Street, vemos un retroceso del sentimiento positivo de ayer. Los inversores están vendiendo acciones en respuesta a datos del ISM mejores de lo esperado y un informe laboral JOLTS sólido en los Estados Unidos.

Al momento de la publicación, el S&P 500 y el Russell 2000 retroceden un 0,70%, mientras que el Nasdaq 100 baja un 1,33%. Estas caídas están impulsadas por un descenso en las acciones de Nvidia (-4%) y Tesla (-3%). También se observa debilidad en el sector de semiconductores, con un retroceso del 3% en acciones de Taiwán Semiconductors.

El dólar retoma su tendencia al alza tras una breve pausa ayer. El índice del dólar sube un 0,25%, mientras el EUR/USD retrocede un 0,30% a 1.03580 y el USD/JPY sube un 0,11% a 157.770.

Los reportes del ISM de Servicios y JOLTS superaron las expectativas, fortaleciendo al dólar y afectando el sentimiento del mercado: ISM de Servicios (diciembre): 54.1 (Pronóstico: 53.5, Anterior: 52.1) Reporte JOLTS (noviembre): 8.098M (Pronóstico: 7.74M, Anterior: 7.744M)

Donald Trump enfatizó todas sus promesas de campaña durante una entrevista de hoy, apoyando el desempeño del dólar y planteando preocupaciones sobre políticas proteccionistas en EE. UU.

Una fuerte reacción de venta tras la publicación estuvo particularmente impulsada por el índice de precios ISM, que alcanzó su nivel más alto desde el inicio (64.4; Pronóstico: 57.5; Anterior: 58.2), señalando un posible regreso de presiones inflacionarias.

Thomas Barkin, de la Reserva Federal, afirmó que el banco central sigue decidido a llevar la inflación al 2%, con pocas perspectivas de recortes en las tasas de interés para 2025.

Donald Trump dijo que la política de la Reserva Federal es actualmente demasiado restrictiva, pero el dólar no reaccionó a sus comentarios. El EUR/USD cayó un 0,2%, retrocediendo por debajo de 1.04, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron cerca de 6 puntos básicos, alcanzando el 4.68%.

Después del discurso de Trump desde Mar-a-Lago, el mercado de predicciones de Kalshi reflejó una probabilidad del 80% de que se apliquen aranceles agresivos contra China dentro de las primeras 48 horas de su administración.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró a los inversores que la demanda continúa superando la oferta disponible y que la producción de chips Blackwell está en marcha según lo previsto. Nvidia también destacó oportunidades significativas en los llamados agentes de inteligencia artificial, aunque los inversores tomaron ganancias hoy, posiblemente debido a preocupaciones sobre restricciones de exportación bajo la nueva administración.

Los futuros de gas natural cayeron más del 6% hoy debido a una menor demanda de calefacción en los Estados Unidos. Los precios del petróleo crudo están subiendo alrededor del 1% tanto para Brent como para WTI .

como para . En el mercado de criptomonedas, se observan caídas significativas que superan las del mercado de valores. Esto podría deberse a un exceso de apalancamiento en el mercado, que ayer mostró un sentimiento alcista tras superar Bitcoin los $100K. Al momento de la publicación, Bitcoin retrocede un 5.20% a $96,820 y Ethereum baja un 7.30% a $3,420.

