Resumen diario: El Nasdaq 100 retrocede desde máximos históricos en medio de la incertidumbre sobre la reunión de la Fed 🔎

El S&P 500 está retrocediendo hoy, borrando todas los beneficios de ayer. El S&P 500 ha bajado un 0,3%, pero se mantiene por encima de la marca de los 6050 puntos. El Nasdaq 100 también está bajando un 0,3%, cayendo desde los máximos históricos de ayer. Las caídas están vinculadas a la incertidumbre sobre los planes de la Fed para el próximo año.

El Russell 2000 es el mayor perdedor en Wall Street. Sin embargo, las caídas han sido limitadas, de más del 1% al 0,7%.

El DAX 40 bajó un 0,28% hoy, pero por otro lado, el Euro Stoxx 50 subió un 0,25%.

Los datos económicos de EE. UU. fueron mixtos hoy. Las ventas minoristas de noviembre fueron sólidas, aumentando un 0,7% m/m frente al 0,5% m/m esperado y el 0,4% m/m anterior. Sin embargo, esto se debió a las altas ventas de automóviles, ya que las ventas básicas decepcionaron con un aumento del 0,2% intermensual frente al 0,4% intermensual esperado y el 0,1% intermensual anterior.

La producción industrial cayó por tercer mes consecutivo, un 0,1% intermensual, frente a las expectativas de un aumento del 0,3% intermensual y la caída anterior del 0,3% intermensual. Cabe señalar que los datos del PMI y del ISM se han mantenido por debajo de los 50 puntos en los últimos meses.

En respuesta, el par EUR-USD rebotó por encima de 1,0500, pero a lo largo del día, el par se mantiene cerca del nivel de cierre de ayer.

La falta de una sorpresa al alza en los datos de EE. UU. hace que sea casi seguro que la Fed recorte las tasas en la decisión de mañana. Sin embargo, no significa necesariamente un recorte denominado "hawkish". Sin embargo, el mercado aún ve potencial para tasas de interés más altas históricamente, ya que los rendimientos de los bonos a 10 años están cerca del 4,4%.

La inflación en Canadá se situó ligeramente por debajo de las expectativas, con un 1,9% interanual. Por otro lado, las medidas básicas, como la inflación recortada y la inflación media, superaron las expectativas, con un 2,7% y un 2,6%, respectivamente.

El USD-CAD superó hoy el nivel de 1,4300 por primera vez desde 2020. La tercera caída consecutiva de la inflación por debajo de las expectativas muestra que los fuertes recortes de tipos por parte del BoC no han impedido que la inflación alcance su objetivo.

El USD-JPY está registrando potencialmente su primera sesión positiva en 7 días, lo que puede estar relacionado con la creciente presión sobre el BoJ para que suba los tipos de interés. Aunque las expectativas apuntaban recientemente a una probabilidad del 60-70% de un aumento, estas probabilidades bajaron esta semana al 15%. Actualmente, un aumento de tipos se calcula con una probabilidad del 20%. La decisión del BoJ se conocerá el jueves antes de la apertura de los mercados en Europa.

Los datos del mercado laboral del Reino Unido fueron positivos. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron solo 0,3 mil en comparación con las expectativas de 28,2 mil. Los salarios de octubre aumentaron un 5,2% interanual frente a las expectativas de un 4,6% interanual y el 4,4% interanual anterior. El GBP-USD se recupera por segunda sesión consecutiva.

El índice IFO de Alemania para diciembre cayó hoy a 84,7 puntos, frente a las expectativas de que se mantuviera en 85,6 puntos.

El petróleo bajó un 1,5% hoy, vinculado a los débiles datos económicos de China a principios de esta semana y a los datos de las refinerías de noviembre, que fueron los más bajos desde junio.

El oro está experimentando una corrección hoy por los temores de un recorte de tasas "agresivo" de la Fed. El oro está probando los 2.645 dólares y está en su nivel más bajo desde diciembre.

El cacao está marcando nuevos máximos históricos por segundo día consecutivo, acercándose a los 12.000 dólares por tonelada. Los aumentos están vinculados a las preocupaciones sobre la producción de cacao en Costa de Marfil. Una encuesta de Bloomberg apunta a una producción de 1,9 millones de toneladas para la temporada 24/25, en comparación con las estimaciones del gobierno de 2,1-2,2 millones de toneladas.

El azúcar está experimentando una fuerte liquidación hoy, cayendo por debajo de los 20 centavos por libra, vinculada al fuerte procesamiento de caña de azúcar en Brasil. En la segunda quincena de noviembre, se procesaron 20,35 millones de toneladas de caña, en comparación con las expectativas de 15,5 millones de toneladas.

Bitcoin está subiendo otro 1,15% hoy y se mantiene alrededor de los $ 107.000. Más temprano en el día, las ganancias fueron aún mayores, superando brevemente los $ 108.000. Sin embargo, con la apertura de la sesión de efectivo, vimos una ligera corrección a alrededor de $ 105.000.

El dominio de Bitcoin continúa aumentando y ahora se sitúa en el 57,80%. Actualmente, toda la atención del mercado se centra en el proyecto más grande. Como resultado, el mercado de altcoin no ha tenido un buen desempeño en los últimos días, a pesar de los niveles récord en BTC.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "